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Культура и шоу-бизнес

Беременная Мари Краймбрери отыгралась на Даве

Беременная Мари Краймбрери отыгралась на Даве, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 16:54 Фото: Instagram/marikraimbrery
Популярный российский исполнитель, блогер, музыкальный продюсер и телеведущий Дава (полное имя – Давид Манукян) извинился перед беременными. Это произошло после эксперимента, который провела его жена – находящаяся в интересном положении певица Мари Краймбрери, сообщает Zakon.kz.

32-летний артист опубликовал в Instagram видео, в котором показал, как его беременная возлюбленная отыгралась на нем за некоторые просьбы.

"Девушки, как вы с этим справляетесь? Пока снимали это видео у меня токсикоз начался. От лица мужчин извиняюсь, если в моментах мы вас не понимаем", – написал Дава под роликом, которым поделился 11 мая 2025 года.

Поклонников звездной пары проведенный эксперимент развеселил. Также они осыпали Мари комплиментами:

  • "Просто лучшие".
  • "Такие заи, любви вам".
  • "Кажется, у вас будет арбуз".
  • "Какой кайфовый эксперимент".
  • "Мари такая худенькая, красавица".
  • "Весь рилс просидела с улыбкой в свои 28 зубов, очень мило".
  • "Приколисты! Мари, я тебя обожаю! Вы на одной волне с Давой! Супер!"
  • "На просторах интернета есть видео, где мужчины испытывают на себе схватки".

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 16:54
Давид Манукян стал открыто публиковать фото с беременной Мари Краймбрери

4 февраля 2025 года стало известно, что Давид Манукян и Мари Краймбрери впервые станут родителями. 16 марта, в день рождения Давы, пара рассекретила, что сыграла тайную свадьбу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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