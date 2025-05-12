Беременная Мари Краймбрери отыгралась на Даве
Фото: Instagram/marikraimbrery
Популярный российский исполнитель, блогер, музыкальный продюсер и телеведущий Дава (полное имя – Давид Манукян) извинился перед беременными. Это произошло после эксперимента, который провела его жена – находящаяся в интересном положении певица Мари Краймбрери, сообщает Zakon.kz.
32-летний артист опубликовал в Instagram видео, в котором показал, как его беременная возлюбленная отыгралась на нем за некоторые просьбы.
"Девушки, как вы с этим справляетесь? Пока снимали это видео у меня токсикоз начался. От лица мужчин извиняюсь, если в моментах мы вас не понимаем", – написал Дава под роликом, которым поделился 11 мая 2025 года.
Поклонников звездной пары проведенный эксперимент развеселил. Также они осыпали Мари комплиментами:
- "Просто лучшие".
- "Такие заи, любви вам".
- "Кажется, у вас будет арбуз".
- "Какой кайфовый эксперимент".
- "Мари такая худенькая, красавица".
- "Весь рилс просидела с улыбкой в свои 28 зубов, очень мило".
- "Приколисты! Мари, я тебя обожаю! Вы на одной волне с Давой! Супер!"
- "На просторах интернета есть видео, где мужчины испытывают на себе схватки".
4 февраля 2025 года стало известно, что Давид Манукян и Мари Краймбрери впервые станут родителями. 16 марта, в день рождения Давы, пара рассекретила, что сыграла тайную свадьбу.
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