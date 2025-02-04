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Культура и шоу-бизнес

Давид Манукян и Мари Краймбрери впервые станут родителями

Давид Манукян и Мари Краймбрери станут родителями, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 11:58 Фото: Instagram/marikraimbrery
Слухи об отношениях российских блогера Давида Манукяна и исполнительницы Мари Краймбрери давно являются темой для обсуждения среди представителей шоу-бизнеса. Сегодня, 4 февраля 2025 года, знаменитости решили раскрыть все карты, сообщает Zakon.kz.

Артисты на странице в Instagram опубликовали романтическое видео. В кадре они не только подтвердили свои отношения, но и признались, что ждут первенца.

Кроме смайликов в подписи к ролику ничего нет. По всей видимости, Манукян и Краймбрери решили, что видеонарезка многозначительнее любых слов.

Армия поклонников поспешила поздравить пару и оставила ряд добрых пожеланий.

  • Если у меня не будет такой любви, то зачем она мне вообще.
  • Будьте счастливы, любимые. Это просто самая лучшая новость.
  • Так долго скрывали и тихо, мирно по крупинкам собрали семью.
  • Наконец-то можно официально поздравить! Будьте самыми счастливыми.
  • Не предавайте свою любовь.
  • Это самые прекрасные новости за сегодня, – отмечают не только фанаты.

Среди тех, кто не остался в стороне, можно увидеть комментарии Клавы Коки, Ольги Орловой, Натальи Подольской, Гоар Аветисян и других.

К слову, до романа с Краймбрери Дава встречался с Ольгой Бузовой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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