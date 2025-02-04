Давид Манукян и Мари Краймбрери впервые станут родителями

Слухи об отношениях российских блогера Давида Манукяна и исполнительницы Мари Краймбрери давно являются темой для обсуждения среди представителей шоу-бизнеса. Сегодня, 4 февраля 2025 года, знаменитости решили раскрыть все карты, сообщает Zakon.kz.

Артисты на странице в Instagram опубликовали романтическое видео. В кадре они не только подтвердили свои отношения, но и признались, что ждут первенца.

Кроме смайликов в подписи к ролику ничего нет. По всей видимости, Манукян и Краймбрери решили, что видеонарезка многозначительнее любых слов.

Армия поклонников поспешила поздравить пару и оставила ряд добрых пожеланий.

Если у меня не будет такой любви, то зачем она мне вообще.

Будьте счастливы, любимые. Это просто самая лучшая новость.

Так долго скрывали и тихо, мирно по крупинкам собрали семью.

Наконец-то можно официально поздравить! Будьте самыми счастливыми.

Не предавайте свою любовь.

Это самые прекрасные новости за сегодня, – отмечают не только фанаты.

Среди тех, кто не остался в стороне, можно увидеть комментарии Клавы Коки, Ольги Орловой, Натальи Подольской, Гоар Аветисян и других.

К слову, до романа с Краймбрери Дава встречался с Ольгой Бузовой.

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Ранее блогер Ида Галич поделилась с аудиторией важной новостью. Знаменитость объявила, что станет мамой во второй раз.