Дава и Мари Краймбрери стали родителями

Популярный российский блогер, исполнитель и телеведущий Давид Манукян (Дава) и певица Мари Краймбрери впервые стали родителями, сообщает Zakon.kz.

Этой трогательной новостью молодая семья поделилась в Instagram сегодня, 19 мая 2025 года.

"Теперь нас трое. Твое появление – это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир", – подписаны публикации и серии фотографий пары с малышом, Мари в роддоме. И даже ножку новорожденного показала звездная пара.

Пол малыша родители скрывали. Однако мама Давы, Анна Манукян, поделилась снимком из роддома с подписью: "Мои бесценные, мои любимки, спасибо Богу, что вы есть в моей жизни. Давид, Мари и сеньорита-вкусняшка".

В марте 2025 года стало известно, что Дава и Мари Краймбрери тайно зарегистрировали отношения. А в начале февраля этого года Мари перестала скрывать беременность.