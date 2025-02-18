Давид Манукян стал открыто публиковать фото с беременной Мари Краймбрери

Знаменитые артисты Давид Манукян, известный как Дава, и Мари Краймбрери довольно долго скрывали свои отношения от общественности. Не так давно пара призналась, что вскоре они станут родителями. После этого блогер Манукян решил чаще делиться личными моментами, сообщает Zakon.kz.

17 февраля 2025 года танцор разместил серию снимков и видео, но по привычке скрыл лицо своей возлюбленной.

"Моменты моей жизни. День влюбленных все не заканчивается. Пусть любовь живет в вашем сердце каждый день, а не один раз в год", – написал экс-возлюбленный Ольги Бузовой в подписи к публикации.

Комментаторы в один голос заявили, что верят в эту пару и чувствуют через экран их счастье.

Будьте счастливы вместе навсегда.

Эмоции переполняют! Любите друг друга, берегите и будьте счастливы безгранично.

Смотрите друг на друга целую жизнь вот так.

Приятно видеть влюбленных, – отмечают пользователи Сети.

4 февраля 2025 года Манукян и Краймбрери опубликовали романтическое видео. В кадре они не только подтвердили свои отношения, но и признались, что ждут первенца.

Тогда многие не забыли упомянуть и бывшие отношение Манукяна с ведущей Ольгой Бузовой. Впрочем, пока исполнитель делится прекрасными моментами жизни, экс-ведущая реалити-шоу "Дом-2" выясняет отношения с 58-летней Ладой Дэнс. Джазовая певица обвинила Бузову в краже своего главного хита "Девочка-ночь" (Baby Tonight).