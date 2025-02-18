#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Культура и шоу-бизнес

Давид Манукян стал открыто публиковать фото с беременной Мари Краймбрери

Давид Манукян стал открыто публиковать фото с беременной Мари Краймбрери, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 12:52 Фото: Instagram/dava_m
Знаменитые артисты Давид Манукян, известный как Дава, и Мари Краймбрери довольно долго скрывали свои отношения от общественности. Не так давно пара призналась, что вскоре они станут родителями. После этого блогер Манукян решил чаще делиться личными моментами, сообщает Zakon.kz.

17 февраля 2025 года танцор разместил серию снимков и видео, но по привычке скрыл лицо своей возлюбленной.

"Моменты моей жизни. День влюбленных все не заканчивается. Пусть любовь живет в вашем сердце каждый день, а не один раз в год", – написал экс-возлюбленный Ольги Бузовой в подписи к публикации.

Комментаторы в один голос заявили, что верят в эту пару и чувствуют через экран их счастье.

  • Будьте счастливы вместе навсегда.
  • Эмоции переполняют! Любите друг друга, берегите и будьте счастливы безгранично.
  • Смотрите друг на друга целую жизнь вот так.
  • Приятно видеть влюбленных, – отмечают пользователи Сети.

4 февраля 2025 года Манукян и Краймбрери опубликовали романтическое видео. В кадре они не только подтвердили свои отношения, но и признались, что ждут первенца.

Тогда многие не забыли упомянуть и бывшие отношение Манукяна с ведущей Ольгой Бузовой. Впрочем, пока исполнитель делится прекрасными моментами жизни, экс-ведущая реалити-шоу "Дом-2" выясняет отношения с 58-летней Ладой Дэнс. Джазовая певица обвинила Бузову в краже своего главного хита "Девочка-ночь" (Baby Tonight).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
60-летняя Алёна Апина заявила о зависти Бейонсе и Дженнифер Лопес к ее нарядам
Культура и шоу-бизнес
11:27, Сегодня
60-летняя Алёна Апина заявила о зависти Бейонсе и Дженнифер Лопес к ее нарядам
Статью о Димаше Кудайбергене опубликовал известный американский журнал
Культура и шоу-бизнес
11:16, Сегодня
Статью о Димаше Кудайбергене опубликовал известный американский журнал
Певец Натан вернулся в семью
Культура и шоу-бизнес
08:52, Сегодня
Певец Натан вернулся в семью
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: