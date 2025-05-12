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Культура и шоу-бизнес

Мама и единственная сестренка Димаша Кудайбергена растрогали поклонников

Мама и единственная сестренка Димаша Кудайбергена растрогали поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 12:07 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
В Казахстане с 2024 года каждое второе воскресенье мая отмечают День матери. Этот важный праздник не прошел мимо предпринимательницы и сестры всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

23-летняя Раушан опубликовала в своем Instagram нежные фотографии с родительницей – Светланой Айтбаевой.

"Мама, поздравляю с Днем матери!" – написала единственная сестренка Димаша 11 мая 2025 года.

Совместные кадры матери и дочери растрогали поклонников звездной семьи:

  • "Поздравляю, красотки".
  • "Королева родила принцессу".
  • "Мамина копия. Будь счастлива".
  • "Красивая дочь красивой матери".
  • "Невероятно трогательные фотографии!"
  • "Красивые фотографии мамы/дочки. С днем мамы, Света".
  • "Красавицы! С праздником Светлану Ермековну, с Днем матери".
  • "Красивые! Поздравляю вашу замечательную маму с Днем матери".
  • "С Днем матери, дорогая Светлана Ермековна! Счастья, здоровья и новых достижений!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 12:07
Фотография Димаша Кудайбергена с бабушкой вызвала шквал трогательных комментариев

30 апреля 2025 года стало известно, что единственная родная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. В этот день Раушан опубликовала в Instagram романтичное весеннее видео, в котором предстала в казахском национальном наряде невесты и показала кадры традиционного обряда "сырға салу". Позднее она раскрыла личность жениха.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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