Мама и единственная сестренка Димаша Кудайбергена растрогали поклонников

Фото: Instagram/raushan_kudaibergen

В Казахстане с 2024 года каждое второе воскресенье мая отмечают День матери. Этот важный праздник не прошел мимо предпринимательницы и сестры всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

23-летняя Раушан опубликовала в своем Instagram нежные фотографии с родительницей – Светланой Айтбаевой. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kudaibergen Raushan, 🕊🇰🇿 (@raushan_kudaibergen) "Мама, поздравляю с Днем матери!" – написала единственная сестренка Димаша 11 мая 2025 года. Совместные кадры матери и дочери растрогали поклонников звездной семьи: "Поздравляю, красотки".

"Королева родила принцессу".

"Мамина копия. Будь счастлива".

"Красивая дочь красивой матери".

"Невероятно трогательные фотографии!"

"Красивые фотографии мамы/дочки. С днем мамы, Света".

"Красавицы! С праздником Светлану Ермековну, с Днем матери".

"Красивые! Поздравляю вашу замечательную маму с Днем матери".

"С Днем матери, дорогая Светлана Ермековна! Счастья, здоровья и новых достижений!" Материал по теме Фотография Димаша Кудайбергена с бабушкой вызвала шквал трогательных комментариев 30 апреля 2025 года стало известно, что единственная родная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. В этот день Раушан опубликовала в Instagram романтичное весеннее видео, в котором предстала в казахском национальном наряде невесты и показала кадры традиционного обряда "сырға салу". Позднее она раскрыла личность жениха.

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