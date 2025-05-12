Мама и единственная сестренка Димаша Кудайбергена растрогали поклонников
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
В Казахстане с 2024 года каждое второе воскресенье мая отмечают День матери. Этот важный праздник не прошел мимо предпринимательницы и сестры всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.
23-летняя Раушан опубликовала в своем Instagram нежные фотографии с родительницей – Светланой Айтбаевой.
"Мама, поздравляю с Днем матери!" – написала единственная сестренка Димаша 11 мая 2025 года.
Совместные кадры матери и дочери растрогали поклонников звездной семьи:
- "Поздравляю, красотки".
- "Королева родила принцессу".
- "Мамина копия. Будь счастлива".
- "Красивая дочь красивой матери".
- "Невероятно трогательные фотографии!"
- "Красивые фотографии мамы/дочки. С днем мамы, Света".
- "Красавицы! С праздником Светлану Ермековну, с Днем матери".
- "Красивые! Поздравляю вашу замечательную маму с Днем матери".
- "С Днем матери, дорогая Светлана Ермековна! Счастья, здоровья и новых достижений!"
30 апреля 2025 года стало известно, что единственная родная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. В этот день Раушан опубликовала в Instagram романтичное весеннее видео, в котором предстала в казахском национальном наряде невесты и показала кадры традиционного обряда "сырға салу". Позднее она раскрыла личность жениха.
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