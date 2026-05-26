44-летняя супермодель Наталья Водянова ждет шестого ребенка

Российская и мировая супермодель Наталья Водянова объявила о шестой беременности, сообщает Zakon.kz.

Слухи об интересном положении, которые ходили давно, 44-летняя модель подтвердила необычным образом – она появилась с заметно округлившимся животом на обложке журнала Vogue France.

"Между двумя показами в начале года Наталья Водянова призналась мне, что беременна. Шестой ребенок – в 44 года. Я сразу поняла, что именно она должна стать героиней нашей летней обложки", – заявила главный редактор журнала Клэр Томсон-Жонвиль в анонсе выпуска.

С радостным событием соотечественницу поздравила Ксения Собчак.

"Наташа, дорогая, поздравляю! Если и анонсировать шестую беременность, то только с обложки Vogue и на фоне берез", – написала журналистка в своем Telegram-канале.

Отметим, что для Водяновой и французского бизнесмена Антуана Арно это будет третий общий ребенок. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2020 года в Париже.

У Натальи Водяновой пятеро детей: четыре сына и дочь. Лукас Александр, Нева и Виктор родились в браке с британским аристократом Джастином Портманом, а Максим и Роман – в браке с Антуаном Арно.

Пятого ребенка Наталья Водянова родила 10 лет назад – в июне 2016 года.