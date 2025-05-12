Певица Натали о "посланиях" от покойного супруга: Наша связь становится сильнее

Певица Натали рассказала, что получает "послания" от супруга после его кончины, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она написала, что супруг просит ее не петь грустных песен и улыбаться.

"Грустных песен у самой сердце не выдерживает… Написала веселую, танцевальную! Которая "позовет, поманит в пляс!" Ждите", – отметила артистка.

Также она объяснила, как понимает связь с покойным Александром Рудиным, с которым они прожили 32 года.

"Наша "связь" с ним не то что не прерывается… Она становится сильнее! Но по-другому. Он теперь мой свет, глубина, путеводная звезда, а я его энергия любви, энергия творчества, душевная улыбка. Столько лет мы в нашем союзе посвятили танцевальной музыке, столько вдохновили людских сердец на простые танцевальные движения тела и души, что бросить все это губительно и для моей, и для его души", – поделилась исполнительница.

Поклонники поддержали Натали и ожидают новый хит:

– Вы прекрасны! Ждем новый хит! – Натали, счастье, когда в сердце живет любовь. Он с тобой. Настоящая любовь не умирает. – Спасибо, что продолжаете дарить свет всем поклонникам. Лучшая! Мы с вами! – Натали, Вы сильная! Вы для меня пример. У меня четыре месяца назад умерла мама... Благодаря вашему блогу, стараюсь тоже жить дальше.

Ранее Натали рассказала о новых отношениях после смерти мужа.