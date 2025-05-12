Певица Натали о "посланиях" от покойного супруга: Наша связь становится сильнее
Фото: Instagram/natali_star74
Певица Натали рассказала, что получает "послания" от супруга после его кончины, сообщает Zakon.kz.
В Instagram она написала, что супруг просит ее не петь грустных песен и улыбаться.
"Грустных песен у самой сердце не выдерживает… Написала веселую, танцевальную! Которая "позовет, поманит в пляс!" Ждите", – отметила артистка.
Также она объяснила, как понимает связь с покойным Александром Рудиным, с которым они прожили 32 года.
"Наша "связь" с ним не то что не прерывается… Она становится сильнее! Но по-другому. Он теперь мой свет, глубина, путеводная звезда, а я его энергия любви, энергия творчества, душевная улыбка. Столько лет мы в нашем союзе посвятили танцевальной музыке, столько вдохновили людских сердец на простые танцевальные движения тела и души, что бросить все это губительно и для моей, и для его души", – поделилась исполнительница.
Поклонники поддержали Натали и ожидают новый хит:
– Вы прекрасны! Ждем новый хит!
– Натали, счастье, когда в сердце живет любовь. Он с тобой. Настоящая любовь не умирает.
– Спасибо, что продолжаете дарить свет всем поклонникам. Лучшая! Мы с вами!
– Натали, Вы сильная! Вы для меня пример. У меня четыре месяца назад умерла мама... Благодаря вашему блогу, стараюсь тоже жить дальше.
Ранее Натали рассказала о новых отношениях после смерти мужа.
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