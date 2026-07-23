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Культура и шоу-бизнес

Ерке Есмахан буквально утопила Макпал Жунусову в цветах

Макпал Жунусова, певица, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 12:50 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала видео с народной артисткой страны Макпал Жунусовой. В кадре эстрадная исполнительница окружена многочисленными букетами цветов, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Қайда?" призналась, что с особым уважением относится к творчеству народной артистки и к ней самой.

"Ваша поддержка – большая честь для меня! Я вас очень люблю! Пусть ваша жизнь будет наполнена цветами!" – написала Есмахан в описании к видео, размещенном на странице в Instagram.

Известно, что Есмахан публично называет Макпал Жунусову и Розу Рымбаеву главными примами и живыми легендами отечественной эстрады, на которых равняется.

Немного ранее мы рассказывали, что танец казахстанского блогера Даны Есеевой на свадьбе Анатолия Цоя в Москве бурно обсуждает Казнет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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