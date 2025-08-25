Жена Александра Цекало из Казахстана объяснила резкое похудение: Жаловаться – не по мне

34-летняя художница из Казахстана Дарина Эрвин, вышедшая замуж за российского музыканта Александра Цекало, в откровенном манифесте для глянцевого журнала прокомментировала резкую потерю веса, вызвавшую множество слухов, сообщает Zakon.kz.

Не прямым текстом, но косвенно она дала понять, что причина – в состоянии здоровья и связанных с этим операциях.

"Сегодня немодно быть уверенным в себе. Принято демонстрировать каждый изъян. Если бы я выбрала путь жертвы в соцсетях, подробно рассказала бы, что за последний год перенесла операции – у меня начались серьезные проблемы с шейными позвонками и рукой из-за перегрузки, рука буквально отнималась, пока я писала картины. Пожалуй, тогда не было бы слухов про оземпик и прочее. Сейчас я прохожу реабилитацию (потребуется еще около шести месяцев), и рисовать мне пока нельзя. Тем не менее я буду работать с тем, что имею. Жаловаться – не по мне. Да, я могла бы сделать из этого драму с лайками. Но я – воин по природе. Предпочитаю молчать и действовать. Мелодрама – не мое не только в кино, но и в жизни. Боевые искусства – и там, и там", – приводит Marie Claire ее слова.

Дарина также отметила, что ее сложно задеть, и забавляется, наблюдая за попытками ее уязвить.

"Меня забавляет то, что некоторые думают и пишут обо мне, обсуждая все – от ногтей до внутренних органов. В Москве в ресторане ко мне подошла девушка и спросила, где я делала операцию по увеличению языка. Я даже не сразу поняла, почему возник этот вопрос. Об ушах и других частях тела я уже чего только не слышала, но язык – это что-то новое. Растерялась. Собеседница пояснила, что имеет в виду мое видео в социальной сети. Фотограф обратил внимание на мой длинный язык и обыграл это в слайд-шоу. Кто-то посмотрел видео и написал, что я сделала операцию. Я не стала отрицать и даже посоветовала девушке врача. Мой юмор поймут не все, но я предпочитаю не развенчивать мифы о себе, я просто веселюсь", – сказала художница.

В 2019 году певец и музыкант Александр Цекало женился на художнице из Алматы Дарине Эрвин и иммигрировал из России в США. Это стал четвертый брак шоумена.

Подробности своей личной жизни они не раскрывают. В начале 2025-го Цекало в интервью рассказал, что у них все прекрасно и разводиться они не собираются. В прошлом, 2024-м году, Дарина удивила подписчиков новым образом – она очень похудела. В обществе это связывали с разными причинами.