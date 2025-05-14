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Культура и шоу-бизнес

Нурлан Сабуров взорвал Сеть новым эффектным видео

Нурлан Сабуров, видео, эффекты, соцсети, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 18:48 Фото: ВКонтакте/Нурлан Сабуров
33-летний казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров решил нестандартно подойти к новому видео для публикации в социальных сетях. Творческие идеи юмориста понравились многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре можно увидеть множество спецэффектов.

Комментаторы не заставили себя ждать и тут же оставили свои отзывы после просмотра. Также подписчики попросили ведущего "Что было дальше?" публиковать больше роликов с его участием.

  • Монтажеру на премию купили CapCat Pro.
  • Мы еще не переварили взрыв машины, куда сгорать на сцене?
  • Монтажер все-таки добрался до бесплатных ИИ-плагинов.
  • Монтажер: Сколько эффектов добавлять? Нурлан: Да.
  • Я не скажу, что возьму монтажера к себе, но будут намеки.
  • Слишком много экшена для одного видео.
  • У казахов лучший юмор.

Ранее сообщалось, что 64-летний продюсер Александр Цекало прилетел с женой в Россию. 34-летняя художница Дарина Эрвин охотно поделилась кадрами их визита в Москву. Она опубликовала несколько снимков у себя на странице в Instagram.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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