Нурлан Сабуров взорвал Сеть новым эффектным видео
Фото: ВКонтакте/Нурлан Сабуров
33-летний казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров решил нестандартно подойти к новому видео для публикации в социальных сетях. Творческие идеи юмориста понравились многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.
Так, в кадре можно увидеть множество спецэффектов.
Комментаторы не заставили себя ждать и тут же оставили свои отзывы после просмотра. Также подписчики попросили ведущего "Что было дальше?" публиковать больше роликов с его участием.
- Монтажеру на премию купили CapCat Pro.
- Мы еще не переварили взрыв машины, куда сгорать на сцене?
- Монтажер все-таки добрался до бесплатных ИИ-плагинов.
- Монтажер: Сколько эффектов добавлять? Нурлан: Да.
- Я не скажу, что возьму монтажера к себе, но будут намеки.
- Слишком много экшена для одного видео.
- У казахов лучший юмор.
Ранее сообщалось, что 64-летний продюсер Александр Цекало прилетел с женой в Россию. 34-летняя художница Дарина Эрвин охотно поделилась кадрами их визита в Москву. Она опубликовала несколько снимков у себя на странице в Instagram.
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