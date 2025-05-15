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Культура и шоу-бизнес

Автобус с фото Димаша разъезжает по Бразилии

В Бразилии появился автобус с портретом Димаша, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 08:48 Фото: dimashnews
В бразильском городе Форталеза курсирует автобус с фотографиями казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что в честь дня рождения Димаша бразильский фан-клуб продолжил акцию "Dimash on the Road". Об этом передает пресс-служба певца. В рамках проекта уже второй год подряд один из городских автобусов полностью оформлен изображениями казахстанского артиста и курсирует по улицам крупного бразильского города Форталеза.

Портрет Димаша сопровождается надписью: "Самый необыкновенный голос в мире!" Кроме фотографии певца и слогана, на задней части автобуса размещен QR-код, ведущий на выступление Димаша с песней "Sos d’un terrien en détress" на его Digital Show 2021 года.

Фото: dimashnews

Также на автобусе указаны города, где уже анонсированы концерты Димаша: Барселона, Берлин и Лондон.

На днях единственный родной братишка всемирно известного Димаша Кудайбергена снял креативный ролик на клип своего звездного брата.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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