Автобус с фото Димаша разъезжает по Бразилии

В бразильском городе Форталеза курсирует автобус с фотографиями казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что в честь дня рождения Димаша бразильский фан-клуб продолжил акцию "Dimash on the Road". Об этом передает пресс-служба певца. В рамках проекта уже второй год подряд один из городских автобусов полностью оформлен изображениями казахстанского артиста и курсирует по улицам крупного бразильского города Форталеза.

Портрет Димаша сопровождается надписью: "Самый необыкновенный голос в мире!" Кроме фотографии певца и слогана, на задней части автобуса размещен QR-код, ведущий на выступление Димаша с песней "Sos d’un terrien en détress" на его Digital Show 2021 года.

Фото: dimashnews

Также на автобусе указаны города, где уже анонсированы концерты Димаша: Барселона, Берлин и Лондон.

На днях единственный родной братишка всемирно известного Димаша Кудайбергена снял креативный ролик на клип своего звездного брата.