Братишка Димаша Кудайбергена поддержал звезду и рассмешил его фанатов
Отметим, что 7 мая 2025 года, Димаш запустил челлендж в преддверии премьеры клипа "Тау ішінде". Артист предложил участникам снять короткое видео (до 30 секунд) под новый трек и опубликовать его в TikTok или Instagram с хэштегом #TauIshindeChallenge. А премьера клипа состоится 15 мая в 20:00 по времени Астаны на YouTube-канале Кудайбергена.
Не прошел мимо этого челленджа и Мансур. Результатом он поделился в Instagram накануне, 13 мая.
"В честь выхода клипа и челленджа "Тау ішінде" моего брата я решил снять креативное видео. Сразу скажу: в конкурсе я не участвую. Видео снято, чтобы повеселиться, добавить свою каплю юмора и парочку идей, которые пришли в голову на высоте вдохновения (или давления, кто знает). Так что не судите строго – судите с улыбкой!" – написал под публикацией родной братишка Димаша.
Многомиллионной армии поклонников Кудайбергена работа Мансура очень понравилась. Они отметили, что ролик получился креативным и развеселил их:
- "Отличная поддержка".
- "Мансур, креативненько".
- "Мансур выиграл этот челендж".
- "Красавчик Мансур! Прикольно! Улыбнуло".
- "Вот это поддержка премьеры! Классно, Мансур!"
- "Молодец, Мансур! Ох и песня, цепляющая! Напеваю постоянно".
- "Браво! Для начала совсем неплохо! Хорошо, что этот клип вне конкурса".
- "Супер! Талантливый человек талантлив во всем! Ждем у нас в Риге, обещаем, что все будет включено!"
- "Дорогой Мансур, важно в первую очередь желание, а исполнение неплохое получилось! А юмор помогает жить легче".
- "Прикольно получилось, Мансур! Главное, что лицо серьезное везде сохранил. Мансур, ты точно не передумал участвовать в челлендже?"
9 мая 2025 года состоялась премьера нового дуэта хорватского виолончелиста Хаузера и казахстанского вокалиста Димаша Кудайбергена.