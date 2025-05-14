Братишка Димаша Кудайбергена поддержал звезду и рассмешил его фанатов

Единственный родной братишка всемирно известного Димаша Кудайбергена снял креативный ролик на клип своего звездного брата. Таким образом Мансур решил поддержать челлендж, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 7 мая 2025 года, Димаш запустил челлендж в преддверии премьеры клипа "Тау ішінде". Артист предложил участникам снять короткое видео (до 30 секунд) под новый трек и опубликовать его в TikTok или Instagram с хэштегом #TauIshindeChallenge. А премьера клипа состоится 15 мая в 20:00 по времени Астаны на YouTube-канале Кудайбергена.

Не прошел мимо этого челленджа и Мансур. Результатом он поделился в Instagram накануне, 13 мая.

"В честь выхода клипа и челленджа "Тау ішінде" моего брата я решил снять креативное видео. Сразу скажу: в конкурсе я не участвую. Видео снято, чтобы повеселиться, добавить свою каплю юмора и парочку идей, которые пришли в голову на высоте вдохновения (или давления, кто знает). Так что не судите строго – судите с улыбкой!" – написал под публикацией родной братишка Димаша.

Многомиллионной армии поклонников Кудайбергена работа Мансура очень понравилась. Они отметили, что ролик получился креативным и развеселил их:

"Отличная поддержка".

"Мансур, креативненько".

"Мансур выиграл этот челендж".

"Красавчик Мансур! Прикольно! Улыбнуло".

"Вот это поддержка премьеры! Классно, Мансур!"

"Молодец, Мансур! Ох и песня, цепляющая! Напеваю постоянно".

"Браво! Для начала совсем неплохо! Хорошо, что этот клип вне конкурса".

"Супер! Талантливый человек талантлив во всем! Ждем у нас в Риге, обещаем, что все будет включено!"

"Дорогой Мансур, важно в первую очередь желание, а исполнение неплохое получилось! А юмор помогает жить легче".

"Прикольно получилось, Мансур! Главное, что лицо серьезное везде сохранил. Мансур, ты точно не передумал участвовать в челлендже?"

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