Культура и шоу-бизнес

"Легенда с легендой": Димаш Кудайберген опубликовал фото с Мухтаром Шахановым

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 10:24 Фото: ru.dimashnews.com
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген почтил память легендарного поэта, драматурга, общественного деятеля и народного писателя Мухтара Шаханова, опубликовав с ним фотографию, сообщает Zakon.kz.

Снимком с Героем Труда Казахстана 31-летний народный артист РК поделился в Instagram.

"С легендой..." – подписал Кудайберген фото с Шахановым.

Многомиллионная армия поклонников Димаша поблагодарила своего кумира за память о великом поэте:

  • "Легенда с легендой".
  • "Прекрасное воспоминание!"
  • "Светлая память Мухтару Шаханову!"
  • "Легенды прошлого и нового времени".
  • "Светлая память великому человеку…"
  • "Светлая добрая память прекрасному человеку".
  • "Люди навсегда сохранят светлую память о Мухтаре Шаханове в своих сердцах..."
  • "Светлая память Мухтару Шаханову, а тебе долгой и счастливой жизни, дорогой Димаш".
  • "Димаш, спасибо за память и уважение к великому человеку. Светлая память Мухтару Шаханову".
  • "Наш Димаш получил благословение от всех легендарных личностей, он и сам легенда! Молодец, Димаш! Только тебе желаем удачи!"
  • "Светлая память дорогому писателю, поэту, драматургу, депутату, а вам искренняя благодарность, что помните, чтите и сохраняете его наследие в сердцах людей".
  • "Мудрость и молодость, слово и музыка, прошлое и будущее Казахстана – все в одном кадре. Спасибо за то, что помнишь и чтишь наших героев и даешь нам пример. Иманды болсын".
  • "Ди, ты успел встретиться и пообщаться с Мухтаром Шахановым в тяжелом моменте, и это останется в твоей памяти навсегда! Только несколько месяцев после этого он ушел из жизни. Светлая память Мухтару, и пусть его душа покоится в раю!"

Мухтар Шаханов ушел из жизни 19 апреля 2026 года. Ему было 83 года. Свои соболезнования в связи с кончиной выдающегося автора выразили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, а также президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

В Алматы в последний путь Мухтара Шаханова проводили 21 апреля. Церемония прощания состоялась в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая, где собрались тысячи поклонников творчества поэта и общественного деятеля. Выразить дань уважения прибыли почетные гости из Кыргызстана. Народного писателя похоронили в родном Отыраре, в окрестностях мавзолея Арыстан-Баб – родного дяди и первого учителя выдающегося мыслителя и философа Ходжи Ахмета Ясави. Близкие сообщили, что это было последним желанием Мухтара Шаханова.

Динара Халдарова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
