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Культура и шоу-бизнес

Американский шоумен вдохновился Киркоровым и захотел такие же волосы

Филипп Киркоров, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 19:48 Фото: Instagram/fkirkorov
Американский шоумен Джимми Фэллон в эфире своего вечернего шоу неожиданно сравнил себя с российским певцом Филиппом Киркоровым, сообщает Zakon.kz.

Поводом стала фотография, которую прислала одна из зрительниц.

"Он болгарско-русская поп-икона. Говорят, я похож на него. Сам не вижу, но хотел бы иметь такие же волосы", – пошутил ведущий, показывая на экране снимок Киркорова.

Фэллон не стал останавливаться на словах и примерил сценический образ певца: с париком, блестками и пафосом. Ролик с его перевоплощением быстро разошелся в соцсетях.

Киркоров пока никак не отреагировал.

А ранее Турсынбек Кабатов показал подросших сыновей. 

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Айсулу Омарова
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