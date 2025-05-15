Американский шоумен вдохновился Киркоровым и захотел такие же волосы
Фото: Instagram/fkirkorov
Американский шоумен Джимми Фэллон в эфире своего вечернего шоу неожиданно сравнил себя с российским певцом Филиппом Киркоровым, сообщает Zakon.kz.
Поводом стала фотография, которую прислала одна из зрительниц.
"Он болгарско-русская поп-икона. Говорят, я похож на него. Сам не вижу, но хотел бы иметь такие же волосы", – пошутил ведущий, показывая на экране снимок Киркорова.
Фэллон не стал останавливаться на словах и примерил сценический образ певца: с париком, блестками и пафосом. Ролик с его перевоплощением быстро разошелся в соцсетях.
Киркоров пока никак не отреагировал.
А ранее Турсынбек Кабатов показал подросших сыновей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript