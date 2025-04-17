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Культура и шоу-бизнес

28-летняя Сабина Алтынбекова раскрыла, что выдает ее возраст

28-летняя Сабина Алтынбекова раскрыла, что выдает ее возраст, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 16:00 Фото: Instagram/altynbekova_20
Известная спортсменка Сабина Алтынбекова, которая является одной из самых красивых волейболисток Казахстана, поделилась с подписчиками в Instagram любимой песней, сообщает Zakon.kz.

Речь о композиции "Күт мені" группы All Давай.

"Эта песня выдает мой возраст. Классная песня", – сказала в Stories 28-летняя красавица.

Также она поинтересовалась у своих поклонников, кто помнит эту песню.

12 марта 2025 года стало известно, что Сабина Алтынбекова официально развелась с супругом, с которым сыграла свадьбу в 2020 году. Позднее спортсменка намекнула на причину развода и высказалась о будущем муже.

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 16:00
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14 апреля Сабина Алтынбекова намекнула на трудный период в жизни.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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