28-летняя Сабина Алтынбекова раскрыла, что выдает ее возраст
Фото: Instagram/altynbekova_20
Известная спортсменка Сабина Алтынбекова, которая является одной из самых красивых волейболисток Казахстана, поделилась с подписчиками в Instagram любимой песней, сообщает Zakon.kz.
Речь о композиции "Күт мені" группы All Давай.
"Эта песня выдает мой возраст. Классная песня", – сказала в Stories 28-летняя красавица.
Также она поинтересовалась у своих поклонников, кто помнит эту песню.
12 марта 2025 года стало известно, что Сабина Алтынбекова официально развелась с супругом, с которым сыграла свадьбу в 2020 году. Позднее спортсменка намекнула на причину развода и высказалась о будущем муже.
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14 апреля Сабина Алтынбекова намекнула на трудный период в жизни.
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