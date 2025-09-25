Сабина Алтынбекова раскрыла секрет женского магнетизма
Фото: Instagram/altynbekova_20
Одна из самых известных и красивых волейболисток Казахстана Сабина Алтынбекова опубликовала в Instagram новое фото, сообщает Zakon.kz.
Кадр она 25 сентября сопроводила вдохновляющей цитатой о женской энергии.
"Магнетизм женщины рождается из ее любви к себе: чем глубже она принимает себя, тем сильнее притягивает мир", – написала спортсменка.
Публикация сопровождена черно-белым снимком Алтынбековой в стильном костюме, сделанным на улицах Астаны.
Подписчики спортсменки сразу же откликнулись на пост десятками комплиментов и эмодзи.
