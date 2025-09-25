#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Сабина Алтынбекова раскрыла секрет женского магнетизма

Сабина Алтынбекова, соцсети, пост , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 01:08 Фото: Instagram/altynbekova_20
Одна из самых известных и красивых волейболисток Казахстана Сабина Алтынбекова опубликовала в Instagram новое фото, сообщает Zakon.kz.

Кадр она 25 сентября сопроводила вдохновляющей цитатой о женской энергии.

"Магнетизм женщины рождается из ее любви к себе: чем глубже она принимает себя, тем сильнее притягивает мир", – написала спортсменка.

Публикация сопровождена черно-белым снимком Алтынбековой в стильном костюме, сделанным на улицах Астаны. 

Подписчики спортсменки сразу же откликнулись на пост десятками комплиментов и эмодзи.

А ранее стало известно, что казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан сообщила о скором выходе интервью с прокурором Айжан Аймагановой, которая вела дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. 

Айсулу Омарова
