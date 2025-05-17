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Культура и шоу-бизнес

Коллега поддержала Илью Авербуха после скандального высказывания о жене

Скандал, Арзамасова, Авербух, фигурное катание , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 10:31 Фото: Instagram/averbukhofficial
Фигуристка Марина Анисина заявила, что хореографу и постановщику ледовых шоу Илье Авербуху не нужно извиняться за слова о Лизе Арзамасовой, сообщает Zakon.kz.

Фигуристка Марина Анисина считает: Илье Авербуху не стоило приносить извинения. Женщина уверена, что общественность просто "раздула из мухи слона".

"Я знаю Илью с детства. Мы дважды становились чемпионами мира в танцах на льду. Мое мнение: придрались к человеку. Либо журналистам не о чем писать, либо кто-то постарался. А Илье даже не нужно было ничего объяснять. Просто как деликатный человек он решил объяснить людям с извращенным сознанием, что вообще имелось в виду с точки зрения постановщика, творческого человека", – цитирует спортсменку издание "Блокнот".

По ее мнению, у Авербуха и Арзамасовой прекрасная семья.

Илья Авербух оказался в центре скандала после высказываний о девочках, которые вызвали волну критики в его адрес. В интервью Ксении Собчак он произнес сомнительную фразу о подростковом прошлом своей нынешней супруги. Собчак поинтересовалась, странное ли это чувство – помнить свою жену еще практически ребенком. Позже он извинился.

Также фигуриста поддержала сама Лиза Арзамасова.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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