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Культура и шоу-бизнес

Илья Авербух возмутил женщин словами о прошлом Арзамасовой

Илья Авербух высказался о возрасте своей жены на шоу Собчак, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 05:08 Фото: Instagram/liza_arzamasova
12 мая интернет-пользовательницы возмутились словами фигуриста Ильи Авербуха о прошлом его супруги Елизаветы Арзамасовой, сообщает Zakon.kz.

Шквал критики в адрес фигуриста посыпался после выпуска шоу "Осторожно: Собчак". Будучи в гостях у известной телеведущей, Авербух рассказал об отношениях и браке с Арзамаcовой. Сейчас Илье 51 год, а Лиза моложе него на 22 года.

Разговор о ней зашел после того, как Авербуха попросили рассказать об участии Арзамасовой в его ледовом шоу.

"Лиза пришла абсолютно юная, трепетная – она, в общем, и сохранила эту внутреннюю трепетность. Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, такая воздушная. Ну вот и все", – поделился он.

Собчак прокомментировала, что это, наверное, достаточно странное чувство, когда свою жену Лизу он помнит еще ребенком.

"15 лет – это уже не ребенок, это уже женщина. У нее все было", – выдал Авербух.

Такое утверждение вызвало волну хейта и возмущения со стороны женщин и поклонников их пары. По мнению интернет-пользователей, Авербух тем самым унизил свою жену в глазах общественности. Фигуристу напомнили, что у него также растет дочь, которая для него как раз и будет ребенком несмотря на подростковый возраст.

Пока никто из семьи знаменитостей не прокомментировал возникший конфуз.

Похожая ситуация произошла в семье российского исполнителя Алексея Чумакова. Причем он дважды допустил скандальное заявление по отношению к своей супруге и певице Юлии Ковальчук.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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