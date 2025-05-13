Илья Авербух возмутил женщин словами о прошлом Арзамасовой
Шквал критики в адрес фигуриста посыпался после выпуска шоу "Осторожно: Собчак". Будучи в гостях у известной телеведущей, Авербух рассказал об отношениях и браке с Арзамаcовой. Сейчас Илье 51 год, а Лиза моложе него на 22 года.
Разговор о ней зашел после того, как Авербуха попросили рассказать об участии Арзамасовой в его ледовом шоу.
"Лиза пришла абсолютно юная, трепетная – она, в общем, и сохранила эту внутреннюю трепетность. Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, такая воздушная. Ну вот и все", – поделился он.
Собчак прокомментировала, что это, наверное, достаточно странное чувство, когда свою жену Лизу он помнит еще ребенком.
"15 лет – это уже не ребенок, это уже женщина. У нее все было", – выдал Авербух.
Такое утверждение вызвало волну хейта и возмущения со стороны женщин и поклонников их пары. По мнению интернет-пользователей, Авербух тем самым унизил свою жену в глазах общественности. Фигуристу напомнили, что у него также растет дочь, которая для него как раз и будет ребенком несмотря на подростковый возраст.
Пока никто из семьи знаменитостей не прокомментировал возникший конфуз.
Похожая ситуация произошла в семье российского исполнителя Алексея Чумакова. Причем он дважды допустил скандальное заявление по отношению к своей супруге и певице Юлии Ковальчук.