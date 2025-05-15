#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
506.21
568.42
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
506.21
568.42
6.3
Культура и шоу-бизнес

Авербух извинился за скандальные слова о своей жене Лизе Арзамасовой

Илья Авербух объяснил свои слова на шоу Собчак, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 06:33 Фото: Instagram/averbukhofficial
В ночь на 15 мая серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух извинился за скандальную фразу о своей жене Елизавете Арзамасовой, сообщает Zakon.kz.

На днях, в интервью Ксении Собчак, он произнес сомнительную фразу о подростковом прошлом своей нынешней супруги. Тогда ведущая собственного шоу поинтересовалась, странное ли это чувство – помнить свою жену еще практически ребенком.

"В интервью я сказал, что 15 лет – это уже не ребенок, что это женщина, и у нее все было. Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость", – сказал в своем видеообращении Авербух.

Со слов спортсмена на видео, опубликованного в его соцсетях, он не имел в виду никакого сексуального подтекста.

"Вы знаете наши отношения с Лизой. И представить себе, что я вот так ненароком затрагиваю такие темы – это абсолютно недопустимо. Я сказал крайне неудачно, но хотел сказать о личностной сформированности Лизы на тот момент", – продолжил фигурист.

Он вспомнил о реакции общественности из-за разницы в возрасте на момент встречи с Арзамасовой.

"Может, это такая больная тема для меня, что я так среагировал и, услышав слово "ребенок", начал защищаться. Эта формулировка была необдуманная, сделанная из-за какой-то усталости", – отметил Авербух.

При этом он отключил комментарии под видео на своей странице в Instagram. А, некогда активная в соцсетях супруга фигуриста, по-прежнему хранит молчание.

Другая звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова опубликовала фото с подросшей дочкой, которую родила от второго мужа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Охают все гримерши и костюмерши: Павел Воля поздравил старшего сына с днем рождения
Культура и шоу-бизнес
23:37, 14 мая 2025
Охают все гримерши и костюмерши: Павел Воля поздравил старшего сына с днем рождения
Джастин Бибер показал крошечный халатик, который придумал для своего сына
Культура и шоу-бизнес
19:07, 14 мая 2025
Джастин Бибер показал крошечный халатик, который придумал для своего сына
Катя Лель рассказала, какой дар ей помогли раскрыть инопланетяне
Культура и шоу-бизнес
18:49, 14 мая 2025
Катя Лель рассказала, какой дар ей помогли раскрыть инопланетяне
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: