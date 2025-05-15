Авербух извинился за скандальные слова о своей жене Лизе Арзамасовой

В ночь на 15 мая серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух извинился за скандальную фразу о своей жене Елизавете Арзамасовой, сообщает Zakon.kz.

На днях, в интервью Ксении Собчак, он произнес сомнительную фразу о подростковом прошлом своей нынешней супруги. Тогда ведущая собственного шоу поинтересовалась, странное ли это чувство – помнить свою жену еще практически ребенком.

"В интервью я сказал, что 15 лет – это уже не ребенок, что это женщина, и у нее все было. Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость", – сказал в своем видеообращении Авербух.

Со слов спортсмена на видео, опубликованного в его соцсетях, он не имел в виду никакого сексуального подтекста.

"Вы знаете наши отношения с Лизой. И представить себе, что я вот так ненароком затрагиваю такие темы – это абсолютно недопустимо. Я сказал крайне неудачно, но хотел сказать о личностной сформированности Лизы на тот момент", – продолжил фигурист.

Он вспомнил о реакции общественности из-за разницы в возрасте на момент встречи с Арзамасовой.

"Может, это такая больная тема для меня, что я так среагировал и, услышав слово "ребенок", начал защищаться. Эта формулировка была необдуманная, сделанная из-за какой-то усталости", – отметил Авербух.

При этом он отключил комментарии под видео на своей странице в Instagram. А, некогда активная в соцсетях супруга фигуриста, по-прежнему хранит молчание.

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