Макпал Исабекова показала подписчикам младшую дочь
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова опубликовала в Instagram новые семейные фото, на которых показала младшую дочь Илаю, сообщает Zakon.kz.
Дочь певицы Илая родилась в июле 2024 года. Это второй ребенок в семье артистки. Также Исабекова воспитывает старшего сына Теодора.
Фото: Instagram/makosyai
На снимках певица трогательно обнимает малышку и улыбается. Как сейчас делают многие родители, Макпал закрыла лицо дочери стикерами. На одном фото в виде сердечка, на другом – клубникой.
Фото: Instagram/makosyai
Ранее 40-летняя Макпал Исабекова обратилась к своим поклонницам.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript