Макпал Исабекова показала подписчикам младшую дочь

Казахстанская певица Макпал Исабекова опубликовала в Instagram новые семейные фото, на которых показала младшую дочь Илаю, сообщает Zakon.kz.

Дочь певицы Илая родилась в июле 2024 года. Это второй ребенок в семье артистки. Также Исабекова воспитывает старшего сына Теодора.

Фото: Instagram/makosyai

На снимках певица трогательно обнимает малышку и улыбается. Как сейчас делают многие родители, Макпал закрыла лицо дочери стикерами. На одном фото в виде сердечка, на другом – клубникой.

Фото: Instagram/makosyai

Ранее 40-летняя Макпал Исабекова обратилась к своим поклонницам.