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Культура и шоу-бизнес

Макпал Исабекова показала подписчикам младшую дочь

Артистка, певица, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 07:59 Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова опубликовала в Instagram новые семейные фото, на которых показала младшую дочь Илаю, сообщает Zakon.kz.

Дочь певицы Илая родилась в июле 2024 года. Это второй ребенок в семье артистки. Также Исабекова воспитывает старшего сына Теодора.

Фото: Instagram/makosyai

На снимках певица трогательно обнимает малышку и улыбается. Как сейчас делают многие родители, Макпал закрыла лицо дочери стикерами. На одном фото в виде сердечка, на другом – клубникой.

Фото: Instagram/makosyai

Ранее 40-летняя Макпал Исабекова обратилась к своим поклонницам.

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Аксинья Титова
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