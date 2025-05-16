Дуэт Максима Фадеева с Юлдуз Усмановой растрогал фанатов
Фото: Instagram/fadeevmaxim
Российский певец и композитор Максим Фадеев и примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова представили публике новую песню и клип к ней, сообщает Zakon.kz.
Об этом артисты 16 мая 2025 года рассказали в своих Instagram-страницах.
"Премьера нашей с Юлдуз Усмановой песни "Звезда"... Мы сняли клип об уличных музыкантах. Надеюсь, он вам понравится. В главной роли в клипе снялась Диана – она настоящий московский уличный музыкант, который, как и многие, верит в свою звезду. Я уверен, что у каждого из нас она есть. И мы на нее обязательно вернемся", – написал Фадеев.
Судя по комментариям, поклонники Юлдуз и Максима, прослушав их новое творение, были тронуты до глубины души:
- "Супер!"
- "Класс! Спасибо за песню!"
- "Макс, шикарнейшая песня!"
- "Примадонна Юлдуз Усманова".
- "Пусть моя душа тоже горит как звезда".
- "Юлдуз Усманова – это неповторимая легенда!"
- "Спасибо большое за песню! Тронули до глубины души".
- "Юлдуз в переводе на русский язык как раз звезда! Классная песня!"
- "Песня в самую душу! Спасибо большое вам за такой потрясающий хит "Звезда".
- "Как масштабно, талантливо и по-настоящему! Браво, Юлдуз Усманова и Максим Фадеев".
- "Потрясающая история души... Красивая, талантливая музыка, великолепные стихи, потрясающее исполнение!"
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