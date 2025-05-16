Дуэт Максима Фадеева с Юлдуз Усмановой растрогал фанатов

Российский певец и композитор Максим Фадеев и примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова представили публике новую песню и клип к ней, сообщает Zakon.kz.

Об этом артисты 16 мая 2025 года рассказали в своих Instagram-страницах.

"Премьера нашей с Юлдуз Усмановой песни "Звезда"... Мы сняли клип об уличных музыкантах. Надеюсь, он вам понравится. В главной роли в клипе снялась Диана – она настоящий московский уличный музыкант, который, как и многие, верит в свою звезду. Я уверен, что у каждого из нас она есть. И мы на нее обязательно вернемся", – написал Фадеев.

Судя по комментариям, поклонники Юлдуз и Максима, прослушав их новое творение, были тронуты до глубины души:

"Супер!"

"Класс! Спасибо за песню!"

"Макс, шикарнейшая песня!"

"Примадонна Юлдуз Усманова".

"Пусть моя душа тоже горит как звезда".

"Юлдуз Усманова – это неповторимая легенда!"

"Спасибо большое за песню! Тронули до глубины души".

"Юлдуз в переводе на русский язык как раз звезда! Классная песня!"

"Песня в самую душу! Спасибо большое вам за такой потрясающий хит "Звезда".

"Как масштабно, талантливо и по-настоящему! Браво, Юлдуз Усманова и Максим Фадеев".

"Потрясающая история души... Красивая, талантливая музыка, великолепные стихи, потрясающее исполнение!"

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