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Культура и шоу-бизнес

Дуэт Максима Фадеева с Юлдуз Усмановой растрогал фанатов

Дуэт Максима Фадеева с Юлдуз Усмановой растрогал фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 13:28 Фото: Instagram/fadeevmaxim
Российский певец и композитор Максим Фадеев и примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова представили публике новую песню и клип к ней, сообщает Zakon.kz.

Об этом артисты 16 мая 2025 года рассказали в своих Instagram-страницах.

"Премьера нашей с Юлдуз Усмановой песни "Звезда"... Мы сняли клип об уличных музыкантах. Надеюсь, он вам понравится. В главной роли в клипе снялась Диана – она настоящий московский уличный музыкант, который, как и многие, верит в свою звезду. Я уверен, что у каждого из нас она есть. И мы на нее обязательно вернемся", – написал Фадеев.

Судя по комментариям, поклонники Юлдуз и Максима, прослушав их новое творение, были тронуты до глубины души:

  • "Супер!"
  • "Класс! Спасибо за песню!"
  • "Макс, шикарнейшая песня!"
  • "Примадонна Юлдуз Усманова".
  • "Пусть моя душа тоже горит как звезда".
  • "Юлдуз Усманова – это неповторимая легенда!"
  • "Спасибо большое за песню! Тронули до глубины души".
  • "Юлдуз в переводе на русский язык как раз звезда! Классная песня!"
  • "Песня в самую душу! Спасибо большое вам за такой потрясающий хит "Звезда".
  • "Как масштабно, талантливо и по-настоящему! Браво, Юлдуз Усманова и Максим Фадеев".
  • "Потрясающая история души... Красивая, талантливая музыка, великолепные стихи, потрясающее исполнение!"

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