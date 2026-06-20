Неожиданный дуэт: Бузова и Дорохов удивили романтической историей в новом клипе
По словам артистки, юмористический сюжет клипа был создан совместно с автором музыки и продюсером Дарьей Кузнецовой. Экранизацией композиции на стихи Михаила Гуцериева занималась режиссер Алина Верипя.
Сюжет клипа построен вокруг истории свидания, на которое героиня отправляется, не зная, кто станет ее партнером. В кадре с Бузовой появился Денис Дорохов – звезда КВН и популярных телевизионных шоу, которому предстоит завоевать внимание героини.
"Мои хорошие, вы должны это увидеть. Смотрите клип на песню", – призвала Бузова фанатов в Instagram.
В социальных сетях Бузовой публикация вызвала активный отклик: пользователи похвалили юмористический формат клипа и актерский дуэт:
– Какая она добрая душа!
– Какие вы прикольные.
– Оля супер, Дорох молодчик.
– Спасибо за клип. Мне безумно понравился
– Ты самая самая лучшая.
Ранее Бузова высказалась о своем состоянии после операции.