Неожиданный дуэт: Бузова и Дорохов удивили романтической историей в новом клипе

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова представила анонс нового музыкального клипа на песню "Раненые раны", в котором снялся популярный юморист Денис Дорохов, сообщает Zakon.kz.

По словам артистки, юмористический сюжет клипа был создан совместно с автором музыки и продюсером Дарьей Кузнецовой. Экранизацией композиции на стихи Михаила Гуцериева занималась режиссер Алина Верипя.

Сюжет клипа построен вокруг истории свидания, на которое героиня отправляется, не зная, кто станет ее партнером. В кадре с Бузовой появился Денис Дорохов – звезда КВН и популярных телевизионных шоу, которому предстоит завоевать внимание героини.

"Мои хорошие, вы должны это увидеть. Смотрите клип на песню", – призвала Бузова фанатов в Instagram.

В социальных сетях Бузовой публикация вызвала активный отклик: пользователи похвалили юмористический формат клипа и актерский дуэт:

– Какая она добрая душа! – Какие вы прикольные. – Оля супер, Дорох молодчик. – Спасибо за клип. Мне безумно понравился – Ты самая самая лучшая.

Ранее Бузова высказалась о своем состоянии после операции.