#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Неожиданный дуэт: Бузова и Дорохов удивили романтической историей в новом клипе

Ольга Бузова анонсировала новый клип, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 22:08 Фото: Instagram/buzova86
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова представила анонс нового музыкального клипа на песню "Раненые раны", в котором снялся популярный юморист Денис Дорохов, сообщает Zakon.kz.

По словам артистки, юмористический сюжет клипа был создан совместно с автором музыки и продюсером Дарьей Кузнецовой. Экранизацией композиции на стихи Михаила Гуцериева занималась режиссер Алина Верипя.

Сюжет клипа построен вокруг истории свидания, на которое героиня отправляется, не зная, кто станет ее партнером. В кадре с Бузовой появился Денис Дорохов – звезда КВН и популярных телевизионных шоу, которому предстоит завоевать внимание героини.

"Мои хорошие, вы должны это увидеть. Смотрите клип на песню", – призвала Бузова фанатов в Instagram.

В социальных сетях Бузовой публикация вызвала активный отклик: пользователи похвалили юмористический формат клипа и актерский дуэт:

– Какая она добрая душа!

– Какие вы прикольные.

– Оля супер, Дорох молодчик.

– Спасибо за клип. Мне безумно понравился

– Ты самая самая лучшая.

Ранее Бузова высказалась о своем состоянии после операции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Ольга Бузова заинтриговала фанатов фото со страстным поцелуем
15:34, 02 октября 2023
Ольга Бузова заинтриговала фанатов фото со страстным поцелуем
Ольга Бузова планирует стать мамой в 2025 году
23:34, 14 ноября 2024
Ольга Бузова планирует стать мамой в 2025 году
Бывший муж Ольги Бузовой станет отцом в пятый раз
14:19, 27 сентября 2023
Бывший муж Ольги Бузовой станет отцом в пятый раз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Кайсар&quot; и &quot;Улытау&quot; поделили очки в матче КПЛ
22:19, Сегодня
"Кайсар" и "Улытау" поделили очки в матче КПЛ
&quot;Ордабасы&quot; уверенно обыграл &quot;Каспий&quot; в 14-м туре КПЛ
21:52, Сегодня
"Ордабасы" уверенно обыграл "Каспий" в 14-м туре КПЛ
Григорий Ломакин стал победителем турнира ITF в Китае в парном разряде
21:08, Сегодня
Григорий Ломакин стал победителем турнира ITF в Китае в парном разряде
Матч &quot;Женис&quot; – &quot;Иртыш&quot; завершился безголевой ничьёй
20:34, Сегодня
Матч "Женис" – "Иртыш" завершился безголевой ничьёй
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: