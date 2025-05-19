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Культура и шоу-бизнес

Студентка из Атырау вышла в финал вокального телепроекта "Голос Азербайджана"

казахстанка Санат Асуат, прошла в финал, музыкальный проект Голос Азербайджана – 2025, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 12:07 Фото: пресс-служба ПЦ "ЮНА"
20-летняя ученица Академии искусств из РК Санат Асуат успешно выступила в полуфинале одного из самых популярных международных музыкальных шоу в мире. За право оказаться на главной сцене четвертого сезона "Голос Азербайджана-2025" боролись вокалисты из шести стран, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в полуфинал "Голос Азербайджана-2025" пытались пробиться участницы из Грузии, Турции, России, Украины, Азербайджана и Казахстана. Единственная участница из нашей страны – Санат сразу полюбилась зрителям и жюри еще с момента "слепых прослушиваний".

В каждом эпизоде девушка, несмотря на скромный опыт выступлений во взрослой категории, успешно демонстрировала свои возможности, меняя репертуар и жанры.

"Минувшей ночью в прямом эфире девушка исполнила песню Mata Hari из репертуара популярной азербайджанской певицы Самиры Эфенди, которая набрала в короткий срок миллионы просмотров при участии в 65-м международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", – отмечают организаторы конкурса.

Теперь Санат выступит на главном шоу проекта 25 мая 2025 года. Девушка рассказывает, что прохождение в финал стало для студентки Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова большим сюрпризом:

"Подготовка к полуфиналу была очень непростой. Одновременно шла сдача сессии. Времени на репетиции, наработку материала и проработку образа оставалось совсем немного. Из-за этого, конечно, очень переживала – волнение было сильное, и это не могло не сказаться на выступлении. Тем не менее я старалась выложиться по максимуму и не подвести своего наставника", – вспоминает Санат. 

По словам казахстанской певицы, когда узнала о том, что прошла в финал, эмоции, конечно, переполняли.

"Этот проект очень важен для меня. Я невероятно благодарна каждому, кто поддерживал меня на этом пути – всем, кто писал теплые и добрые пожелания, слова поддержки. Я ничего не загадываю, впереди непростая неделя, полная подготовки, и я сделаю все, что в моих силах. А победителя выберут зрители!" – делится впечатлениями казахстанская участница конкурса.

Вместе с тем заручиться поддержкой казахстанцев в голосовании девушка не может. Проходящий в прямом эфире выбор лучшего участника шоу рассчитан только на голосование с SIM-карт азербайджанских провайдеров сети.

Но многие соотечественники поддерживают Санат на протяжении всей недели на ее личной странице в Instagram.

Шансы у казахстанской представительницы конкурса убедительные. Спустя всего пять дней с последних обзоров певица вновь оказалась в рейтингах шоу "Голос" со всего мира – "Лучшее за неделю", таким образом, 4 из 6 выступлений девушки получили высочайшую оценку продюсеров популярной музыкальной франшизы.

Четвертый сезон шоу "Голос Азербайджана-2025" ("Səs Azərbaycan-2025") стартовал в эфире общественного телевидения (ITV). Для Санат Асуат это первый музыкальный конкурс во взрослой категории. Наставником казахстанской певицы стал популярный азербайджанский исполнитель, победитель конкурса песни "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов.

Это не единственное достижение казахстанской молодежи за последние дни. В минувшие выходные школьники привезли два индивидуальных "золота" и командную победу с Открытой международной олимпиады по биологии, которая проходила в России.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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