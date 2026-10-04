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Спорт

Казахстанец победил японца, вышел в финал ЧМ в Баку и теперь поборется за "золото"

Казахстанец победил японца, вышел в финал ЧМ в Баку и теперь поборется за золото, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 18:33 Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Шерзод Давлатов успешно выступил в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 60 кг наш соотечественник одержал победу над японцем Рюдзю Нагайяму – бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года.

Таким образом, Шерзод Давлатов поборется за золотую медаль чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинале наш соотечественник встретился с французским дзюдоистом Роменом Валадье-Пикаром и одержал победу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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