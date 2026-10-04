Казахстанец победил японца, вышел в финал ЧМ в Баку и теперь поборется за "золото"
Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Шерзод Давлатов успешно выступил в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.
В весовой категории до 60 кг наш соотечественник одержал победу над японцем Рюдзю Нагайяму – бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года.
Таким образом, Шерзод Давлатов поборется за золотую медаль чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что в четвертьфинале наш соотечественник встретился с французским дзюдоистом Роменом Валадье-Пикаром и одержал победу.
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