Две золотые медали привезли казахстанские школьники с международной олимпиады по биологии

Казахстанские школьники привезли два индивидуальных золота и командную победу с Открытой международной олимпиады по биологии, которая проходила в России, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана продемонстрировала высокий результат на Открытой международной олимпиаде по биологии (Open International Biology Olympiad, OIBO), прошедшей с 10 по 17 мая 2025 года в образовательном центре "Сириус" в городе Сочи, Россия, рассказали в Министерстве просвещения РК.

"Юные биологи из 14 стран боролись за медали в трех турах: теоретическом, индивидуальном практическом и проектном командном – последний в этом году был впервые включен в программу олимпиады. Казахстанская команда, сформированная из победителей республиканской олимпиады, завоевала две золотые и четыре серебряные медали, а также стала победителем в командном проектном туре".

"Золото" получили 11-классник из ВКО Батыр Ержанулы и 10-классник из Павлодарской области Ерсултан Кайркен.

Серебряные награды достались Алихану Аширханову из Алматы, Дмитрию Титкову из Павлодарской области, Алимухаммеду Саматулы из Павлодарской области и Егору Менгулову из Акмолинской области.

Международная олимпиада OIBO нацелена на развитие интереса школьников к современным задачам биологии и биотехнологий, расширение научного кругозора, сотрудничество с промышленными партнерами и укрепление международного научного взаимодействия.

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