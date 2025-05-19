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Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская попала под шквал хейтеров из-за фото в купальнике

Яна Рудковска, социальные сети, звезда, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 00:16 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Российская телеведущая, продюсер и предприниматель Яна Рудковская поделилась кадром, на котором предстала в черном купальнике. На фото видно, что она позировала перед камерой в солнцезащитных очках и с небольшой сумкой, сообщает Zakon.kz.

Подписчики не оценили пост звезды и заподозривали ее в использовании фильтров и фотошопе.

Пользователи обрушились на Рудковскую шквалом гневных комментарий.

  • Ноги неожиданно стали длинными.
  • Фотошоп на сегодняшний день никто не отменял.
  • В море с сумочкой – очень смешно. Еще смешнее эта тонна фотошопа!
  • Вас прям не узнать!
  • Зашла в комментарии почитать про фотошоп.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская купила недвижимость в Астане.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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