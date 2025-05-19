"Будет блистать на сценах мира": поклонники Димаша Кудайбергена предрекли успех его братишке

Предпринимательница и сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена опубликовала фотографии и видео с первого концерта братишки Мансура. Раушан показала, что происходило на сцене и за кулисами, сообщает Zakon.kz.

Первый творческий вечер Мансура Кудайбергена состоялся накануне, 18 мая 2025 года, в Астане.

"Память о первом творческом вечере моего Мансуртая с братьями Темирлан-Ернат. Все прошло замечательно!" – написала Раушан Кудайберген под публикацией в Instagram.

Многомиллионные поклонники Димаша отметили, что концерт Мансура был великолепным, а также предрекли ему грандиозный успех. Без комплиментов они не оставили и сестренку Кудайбергена:

"Милота".

"Поздравляем Мансура".

"У Мансура – новые фанаты".

"Это был прекрасный концерт. Поздравляю Мансура!"

"Мансур становится все более раскрепощенным и его выступления – все более яркими и красивыми! Скоро он будет блистать на сценах мира!"

"Мансур, ты был великолепен! Поздравляю с творческим вечером и с грандиозным успехом! И отдельное спасибо за When I've got you! Это было так круто и так шикарно! Восторг! Браво!"

"Наши золотые! Мансур держался отлично! Ты прям уже как не первый сольный концерт играешь! Желаю тебе большого творческого пути, успеха, развития, вдохновения! Раушаночке рахмет за влог".

"Спасибо большое за фото и видео. Поздравляю Мансура от всего сердца с ошеломительным успехом! Мансур – нереально талантливый музыкант, и благодаря его трудолюбию он обязательно добьется больших высот и пусть удача всегда идет рядом по жизни".

"Какие же вы чудесные! Сердечно поздравляем Мансура, который становится абсолютно взрослым супер талантливым музыкантом, замечательных ребят-домбристов и всех участников с прекрасным концертом! Красавица-Раушан, как всегда, рядом с огромной поддержкой во всем… Любим и очень ждем всех у нас в Риге!"

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