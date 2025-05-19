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Культура и шоу-бизнес

"Будет блистать на сценах мира": поклонники Димаша Кудайбергена предрекли успех его братишке

&quot;Будет блистать на сценах мира&quot;: поклонники Димаша Кудайбергена предрекли успех его братишке, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:44 Фото: ru.dimashnews.com
Предпринимательница и сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена опубликовала фотографии и видео с первого концерта братишки Мансура. Раушан показала, что происходило на сцене и за кулисами, сообщает Zakon.kz.

Первый творческий вечер Мансура Кудайбергена состоялся накануне, 18 мая 2025 года, в Астане.

"Память о первом творческом вечере моего Мансуртая с братьями Темирлан-Ернат. Все прошло замечательно!" – написала Раушан Кудайберген под публикацией в Instagram.

Многомиллионные поклонники Димаша отметили, что концерт Мансура был великолепным, а также предрекли ему грандиозный успех. Без комплиментов они не оставили и сестренку Кудайбергена:

  • "Милота".
  • "Поздравляем Мансура".
  • "У Мансура – новые фанаты".
  • "Это был прекрасный концерт. Поздравляю Мансура!"
  • "Мансур становится все более раскрепощенным и его выступления – все более яркими и красивыми! Скоро он будет блистать на сценах мира!"
  • "Мансур, ты был великолепен! Поздравляю с творческим вечером и с грандиозным успехом! И отдельное спасибо за When I've got you! Это было так круто и так шикарно! Восторг! Браво!"
  • "Наши золотые! Мансур держался отлично! Ты прям уже как не первый сольный концерт играешь! Желаю тебе большого творческого пути, успеха, развития, вдохновения! Раушаночке рахмет за влог".
  • "Спасибо большое за фото и видео. Поздравляю Мансура от всего сердца с ошеломительным успехом! Мансур – нереально талантливый музыкант, и благодаря его трудолюбию он обязательно добьется больших высот и пусть удача всегда идет рядом по жизни".
  • "Какие же вы чудесные! Сердечно поздравляем Мансура, который становится абсолютно взрослым супер талантливым музыкантом, замечательных ребят-домбристов и всех участников с прекрасным концертом! Красавица-Раушан, как всегда, рядом с огромной поддержкой во всем… Любим и очень ждем всех у нас в Риге!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:44
Появилась еще одна радостная новость для Dears Димаша Кудайбергена

13 мая 2025 года Мансур Кудайберген поддержал челлендж, который запустил Димаш в преддверии премьеры клипа "Тау ішінде". Видео повеселило фанатов Кудайбергена.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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