"Будет блистать на сценах мира": поклонники Димаша Кудайбергена предрекли успех его братишке
Фото: ru.dimashnews.com
Предпринимательница и сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена опубликовала фотографии и видео с первого концерта братишки Мансура. Раушан показала, что происходило на сцене и за кулисами, сообщает Zakon.kz.
Первый творческий вечер Мансура Кудайбергена состоялся накануне, 18 мая 2025 года, в Астане.
"Память о первом творческом вечере моего Мансуртая с братьями Темирлан-Ернат. Все прошло замечательно!" – написала Раушан Кудайберген под публикацией в Instagram.
Многомиллионные поклонники Димаша отметили, что концерт Мансура был великолепным, а также предрекли ему грандиозный успех. Без комплиментов они не оставили и сестренку Кудайбергена:
- "Милота".
- "Поздравляем Мансура".
- "У Мансура – новые фанаты".
- "Это был прекрасный концерт. Поздравляю Мансура!"
- "Мансур становится все более раскрепощенным и его выступления – все более яркими и красивыми! Скоро он будет блистать на сценах мира!"
- "Мансур, ты был великолепен! Поздравляю с творческим вечером и с грандиозным успехом! И отдельное спасибо за When I've got you! Это было так круто и так шикарно! Восторг! Браво!"
- "Наши золотые! Мансур держался отлично! Ты прям уже как не первый сольный концерт играешь! Желаю тебе большого творческого пути, успеха, развития, вдохновения! Раушаночке рахмет за влог".
- "Спасибо большое за фото и видео. Поздравляю Мансура от всего сердца с ошеломительным успехом! Мансур – нереально талантливый музыкант, и благодаря его трудолюбию он обязательно добьется больших высот и пусть удача всегда идет рядом по жизни".
- "Какие же вы чудесные! Сердечно поздравляем Мансура, который становится абсолютно взрослым супер талантливым музыкантом, замечательных ребят-домбристов и всех участников с прекрасным концертом! Красавица-Раушан, как всегда, рядом с огромной поддержкой во всем… Любим и очень ждем всех у нас в Риге!"
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