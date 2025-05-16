56-летнюю Татьяну Буланову обвинили в безвкусице

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова представила свой вечерний образ на обозрение историку моды. Если Анатоль Вовк выразил восхищение, то пользователи Сети остались в легком недоумении, выразив неудовольствие, сообщает Zakon.kz.

Так, Вовк встретил исполнительницу хита "Ясный мой свет" на одном из мероприятий и задал легкий вопрос: "Что на вас?".

Буланова с удовольствием продемонстрировала наряд, состоящий из винтажного платья, туфель и сумки. Также в кадр попали многочисленные украшения Булановой.

Не пойму, искренне ли оператор восхищается.

Полная безвкусица и мещанский образ.

Чуть перебор.

Татьяну люблю, но многовато "богатого".

Каждая вещь превосходна по отдельности, но вместе – все слишком "богато".

Всего очень много.

Перебор с украшениями, как на выставке, не знаешь, куда бежать и на что смотреть.

Этот хаос в образе мешает оценить Татьяну целиком. Во всем должна быть гармония.

Дикий ужас, этот макияж – чернильная обводка глаз и ягодная помада. Плюс как попало, нет, не подобранные, а нахлобученные украшения. Это ошеломляюще безвкусная попытка.

Почему такая стремная прическа.

Танюша надела на себя все, что было. Немного перебор.

Реальный колхоз, – пишут подписчики после просмотра видео.

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