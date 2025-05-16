56-летнюю Татьяну Буланову обвинили в безвкусице
Фото: pixabay
Российская эстрадная певица Татьяна Буланова представила свой вечерний образ на обозрение историку моды. Если Анатоль Вовк выразил восхищение, то пользователи Сети остались в легком недоумении, выразив неудовольствие, сообщает Zakon.kz.
Так, Вовк встретил исполнительницу хита "Ясный мой свет" на одном из мероприятий и задал легкий вопрос: "Что на вас?".
Буланова с удовольствием продемонстрировала наряд, состоящий из винтажного платья, туфель и сумки. Также в кадр попали многочисленные украшения Булановой.
- Не пойму, искренне ли оператор восхищается.
- Полная безвкусица и мещанский образ.
- Чуть перебор.
- Татьяну люблю, но многовато "богатого".
- Каждая вещь превосходна по отдельности, но вместе – все слишком "богато".
- Всего очень много.
- Перебор с украшениями, как на выставке, не знаешь, куда бежать и на что смотреть.
- Этот хаос в образе мешает оценить Татьяну целиком. Во всем должна быть гармония.
- Дикий ужас, этот макияж – чернильная обводка глаз и ягодная помада. Плюс как попало, нет, не подобранные, а нахлобученные украшения. Это ошеломляюще безвкусная попытка.
- Почему такая стремная прическа.
- Танюша надела на себя все, что было. Немного перебор.
- Реальный колхоз, – пишут подписчики после просмотра видео.
Ранее 33-летний казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров решил нестандартно подойти к новому видео для публикации в социальных сетях. Творческие идеи юмориста понравились многочисленной аудитории.
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