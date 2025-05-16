#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
510.58
571.8
6.34
Культура и шоу-бизнес

56-летнюю Татьяну Буланову обвинили в безвкусице

Татьяна Буланова, образ, мода, критика, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 16:34 Фото: pixabay
Российская эстрадная певица Татьяна Буланова представила свой вечерний образ на обозрение историку моды. Если Анатоль Вовк выразил восхищение, то пользователи Сети остались в легком недоумении, выразив неудовольствие, сообщает Zakon.kz.

Так, Вовк встретил исполнительницу хита "Ясный мой свет" на одном из мероприятий и задал легкий вопрос: "Что на вас?".

Буланова с удовольствием продемонстрировала наряд, состоящий из винтажного платья, туфель и сумки. Также в кадр попали многочисленные украшения Булановой.

  • Не пойму, искренне ли оператор восхищается.
  • Полная безвкусица и мещанский образ.
  • Чуть перебор.
  • Татьяну люблю, но многовато "богатого".
  • Каждая вещь превосходна по отдельности, но вместе – все слишком "богато".
  • Всего очень много.
  • Перебор с украшениями, как на выставке, не знаешь, куда бежать и на что смотреть.
  • Этот хаос в образе мешает оценить Татьяну целиком. Во всем должна быть гармония.
  • Дикий ужас, этот макияж – чернильная обводка глаз и ягодная помада. Плюс как попало, нет, не подобранные, а нахлобученные украшения. Это ошеломляюще безвкусная попытка.
  • Почему такая стремная прическа.
  • Танюша надела на себя все, что было. Немного перебор.
  • Реальный колхоз, – пишут подписчики после просмотра видео.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 16:34
Новая публикация Гарика Харламова с третьей женой вызвала волну обсуждений

Ранее 33-летний казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров решил нестандартно подойти к новому видео для публикации в социальных сетях. Творческие идеи юмориста понравились многочисленной аудитории.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Известный казахстанский холостяк вышел на связь с поклонниками
Культура и шоу-бизнес
16:17, Сегодня
Известный казахстанский холостяк вышел на связь с поклонниками
Кайрат Нуртас с мамой улетел в Турцию, следующая – Россия
Культура и шоу-бизнес
14:19, Сегодня
Кайрат Нуртас с мамой улетел в Турцию, следующая – Россия
Дуэт Максима Фадеева с Юлдуз Усмановой растрогал фанатов
Культура и шоу-бизнес
13:28, Сегодня
Дуэт Максима Фадеева с Юлдуз Усмановой растрогал фанатов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: