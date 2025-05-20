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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова рассказала, как выучила родной язык

Знаменитость, продюсер, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 05:41 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова дала интервью, в котором рассказала о своей национальной идентичности и знании казахского языка, сообщает Zakon.kz.

Продюсер рассказала, что в 70-е годы в ее родном городе Уральске было только 20% казахов.

@alaguzova_bayan

♬ оригинальный звук - Баян Алагузова
"В школе в городе Уральске я была единственной казашкой не в классе, а в школе. Уральск был абсолютно русскоязычный город с наименьшим количеством казахов", – вспоминает Баян Алагузова.

По этой причине Баян Алагузова отдала своих детей в казахскую школу.

"И Айсауле, и Аяру учились в казахской школе, потому что я понимала, что ребенок будет говорить на языке матери. И только мектеп научит родному языку", – объяснила общественный деятель.

Баян Алагузова добавила, что ей комфортно говорить на русском языке, но это не мешает ей продвигать казахский язык.

Ранее Баян Алагузова призналась в любви к дочерям на английском.

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Аксинья Титова
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