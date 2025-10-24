#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.13
624.88
6.64
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова рассказала о частых судах со скандальной журналисткой

Казахстанская продюсер, актриса, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 04:30 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер Баян Алагузова дала интервью проекту "Умные люди" и рассказала о громком конфликте с журналисткой Даной Орманбаевой, сообщает Zakon.kz.

Баян отметила, что публичные ссоры унижают обе стороны.

"За любое свое слово она будет нести ответственность, за любое ее слово я буду подавать на нее в суд. Уже неважно, кто выиграет, кто проиграет. Человек должен понимать, что за любое свое действие есть последствия... А это же нервы, это же время, это же деньги. И я думаю, что после третьего суда милая Дана, наверное, все поняла. Поняла мою позицию и мою стратегию. Я еще раз хотела бы обратиться, пользуясь случаем, если еще раз будет какой-то конфликт с ее стороны, то это будет опять разрешаться через адвокатов и через суды", – сказала Алагузова.

Продюсер отметила, что впервые столкнулась с открытыми судебными заседаниями и призналась: этот опыт был неприятным, но показал ей, насколько важно сохранять достоинство.

"Грызться публично – это некрасиво, это неинтеллигентно. Но мне это не присуще, по крайней мере. Поэтому любой, кто будет позволять себе подобные действия, будет оказываться на заседаниях суда", – добавила она.

В июне 2024 года выяснилось, что Баян Алагузова будет судиться по двум делам по факту оскорбления и по защите чести, достоинства и деловой репутации. В свою очередь юрист Анна Чернова рассказала, что в отношении Орманбаевой зарегистрировано еще одно уголовное дело по статье "Разжигание межнациональной розни".

После Бостандыкский суд Алматы вынес решение по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации в пользу Баян Алагузовой. Суд признал распространенную Даной Орманбаевой информацию порочащей и несоответствующей действительности и обязал ее опровергнуть в своих социальных сетях.

Ранее 51-летняя Баян Алагузова получила долгожданную госнаграду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Баян Алагузова пригрозила журналистке, с которой судилась
09:58, 28 ноября 2024
Баян Алагузова пригрозила журналистке, с которой судилась
Баян Алагузова и Дана Орманбаева высказались о решении суда
09:42, 24 сентября 2024
Баян Алагузова и Дана Орманбаева высказались о решении суда
Баян Алагузова выиграла в суде еще одно "дело чести"
16:35, 11 октября 2024
Баян Алагузова выиграла в суде еще одно "дело чести"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: