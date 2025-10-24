Баян Алагузова рассказала о частых судах со скандальной журналисткой

Казахстанская продюсер Баян Алагузова дала интервью проекту "Умные люди" и рассказала о громком конфликте с журналисткой Даной Орманбаевой, сообщает Zakon.kz.

Баян отметила, что публичные ссоры унижают обе стороны.

<br>

"За любое свое слово она будет нести ответственность, за любое ее слово я буду подавать на нее в суд. Уже неважно, кто выиграет, кто проиграет. Человек должен понимать, что за любое свое действие есть последствия... А это же нервы, это же время, это же деньги. И я думаю, что после третьего суда милая Дана, наверное, все поняла. Поняла мою позицию и мою стратегию. Я еще раз хотела бы обратиться, пользуясь случаем, если еще раз будет какой-то конфликт с ее стороны, то это будет опять разрешаться через адвокатов и через суды", – сказала Алагузова.

Продюсер отметила, что впервые столкнулась с открытыми судебными заседаниями и призналась: этот опыт был неприятным, но показал ей, насколько важно сохранять достоинство.

"Грызться публично – это некрасиво, это неинтеллигентно. Но мне это не присуще, по крайней мере. Поэтому любой, кто будет позволять себе подобные действия, будет оказываться на заседаниях суда", – добавила она.

В июне 2024 года выяснилось, что Баян Алагузова будет судиться по двум делам по факту оскорбления и по защите чести, достоинства и деловой репутации. В свою очередь юрист Анна Чернова рассказала, что в отношении Орманбаевой зарегистрировано еще одно уголовное дело по статье "Разжигание межнациональной розни".

После Бостандыкский суд Алматы вынес решение по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации в пользу Баян Алагузовой. Суд признал распространенную Даной Орманбаевой информацию порочащей и несоответствующей действительности и обязал ее опровергнуть в своих социальных сетях.

Ранее 51-летняя Баян Алагузова получила долгожданную госнаграду.