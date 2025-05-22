"Заслужил или нет?" – после награды от президента Алишер Каримов оказался в центре обсуждений

Пользователи Казнета атаковали Instagram-страницу казахстанского эстрадного певца Алишера Каримова после того, как стало известно о присвоении ему звания "Народный артист Казахстана", сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 20 мая 2025 года в Акорде состоялась церемония награждения работников культуры и искусства в преддверии профессионального праздника. На торжественном мероприятии выступил Касым-Жомарт Токаев, который после вручил госнаграды. В число награжденных попали Кайрат Байбосынов, Алишер Каримов и много других деятелей культуры.

Согласно указу президента, за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Казахстаном Алишеру Каримову было присвоено почетное звание "Қазақстанның халық әртісі".

В этот же день 39-летний певец поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что высоко ценит присвоенное ему звание. Этому он посвятил пост в Instagram, где опубликовал фото с главой государства, сделанное во время награждения.

Под этой публикацией пользователи Казнета устроили споры, заслужил Алишер Каримов новое звание или же нет. Одна из них написала:

"За что ему народный? Такую награду надо заслужить. Тохтар и Бейбит, почему им не даете? Мирас и Куралай. Я не знаю ни одной песни Алишера, очень несправедливо, он не заслужил".

Нашлись и те, кто согласился с этим:

"Я с вами согласна".

"Интересно, в чем его заслуги? Ничего личного".

"Награда теряет свою ценность, лучше бы не возрождали данное звание".

"Звание "Народный артист Казахстана" можно присвоить таким артистам, как Сакен Майгазиев, Мейрамбек Беспаев, которых народ слушает с любовью".

Но за своего кумира заступились преданные поклонники Алишера Каримова:

"Он не тойский певец! Он защищает честь страны на международных конкурсах".

"Профессиональный певец, который прославляет Казахстан на многих зарубежных конкурсах".

"Все перечисленные вами певцы – они тойские певцы. Никто из них никогда от имени Казахстана не выступал, поэтому претензии необоснованны. Алишер – достойный певец".

"Заслуженно! Достойно! За многолетний труд! С самого детства участвовал в различных международных конкурсах, представлял нашу страну, множественные победы, награды, вот и результат! Вот уже несколько лет ты сидишь в ряду с мировыми звездами как жюри и сам участвуешь в отборе молодых талантов. Рад за тебя, дорогой друг".

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