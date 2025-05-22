"Заслужил или нет?" – после награды от президента Алишер Каримов оказался в центре обсуждений
Отметим, что 20 мая 2025 года в Акорде состоялась церемония награждения работников культуры и искусства в преддверии профессионального праздника. На торжественном мероприятии выступил Касым-Жомарт Токаев, который после вручил госнаграды. В число награжденных попали Кайрат Байбосынов, Алишер Каримов и много других деятелей культуры.
Согласно указу президента, за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Казахстаном Алишеру Каримову было присвоено почетное звание "Қазақстанның халық әртісі".
В этот же день 39-летний певец поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что высоко ценит присвоенное ему звание. Этому он посвятил пост в Instagram, где опубликовал фото с главой государства, сделанное во время награждения.
Под этой публикацией пользователи Казнета устроили споры, заслужил Алишер Каримов новое звание или же нет. Одна из них написала:
"За что ему народный? Такую награду надо заслужить. Тохтар и Бейбит, почему им не даете? Мирас и Куралай. Я не знаю ни одной песни Алишера, очень несправедливо, он не заслужил".
Нашлись и те, кто согласился с этим:
- "Я с вами согласна".
- "Интересно, в чем его заслуги? Ничего личного".
- "Награда теряет свою ценность, лучше бы не возрождали данное звание".
- "Звание "Народный артист Казахстана" можно присвоить таким артистам, как Сакен Майгазиев, Мейрамбек Беспаев, которых народ слушает с любовью".
Но за своего кумира заступились преданные поклонники Алишера Каримова:
- "Он не тойский певец! Он защищает честь страны на международных конкурсах".
- "Профессиональный певец, который прославляет Казахстан на многих зарубежных конкурсах".
- "Все перечисленные вами певцы – они тойские певцы. Никто из них никогда от имени Казахстана не выступал, поэтому претензии необоснованны. Алишер – достойный певец".
- "Заслуженно! Достойно! За многолетний труд! С самого детства участвовал в различных международных конкурсах, представлял нашу страну, множественные победы, награды, вот и результат! Вот уже несколько лет ты сидишь в ряду с мировыми звездами как жюри и сам участвуешь в отборе молодых талантов. Рад за тебя, дорогой друг".
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