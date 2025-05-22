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Культура и шоу-бизнес

"Заслужил или нет?" – после награды от президента Алишер Каримов оказался в центре обсуждений

"Заслужил или нет?" – после награды от президента Алишер Каримов оказался в центре обсуждений, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 18:39 Фото: Instagram/aman_dyussenbayev.kz
Пользователи Казнета атаковали Instagram-страницу казахстанского эстрадного певца Алишера Каримова после того, как стало известно о присвоении ему звания "Народный артист Казахстана", сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 20 мая 2025 года в Акорде состоялась церемония награждения работников культуры и искусства в преддверии профессионального праздника. На торжественном мероприятии выступил Касым-Жомарт Токаев, который после вручил госнаграды. В число награжденных попали Кайрат Байбосынов, Алишер Каримов и много других деятелей культуры.

Согласно указу президента, за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Казахстаном Алишеру Каримову было присвоено почетное звание "Қазақстанның халық әртісі".

В этот же день 39-летний певец поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что высоко ценит присвоенное ему звание. Этому он посвятил пост в Instagram, где опубликовал фото с главой государства, сделанное во время награждения.

Под этой публикацией пользователи Казнета устроили споры, заслужил Алишер Каримов новое звание или же нет. Одна из них написала:

"За что ему народный? Такую награду надо заслужить. Тохтар и Бейбит, почему им не даете? Мирас и Куралай. Я не знаю ни одной песни Алишера, очень несправедливо, он не заслужил".

Нашлись и те, кто согласился с этим:

  • "Я с вами согласна".
  • "Интересно, в чем его заслуги? Ничего личного".
  • "Награда теряет свою ценность, лучше бы не возрождали данное звание".
  • "Звание "Народный артист Казахстана" можно присвоить таким артистам, как Сакен Майгазиев, Мейрамбек Беспаев, которых народ слушает с любовью".

Но за своего кумира заступились преданные поклонники Алишера Каримова:

  • "Он не тойский певец! Он защищает честь страны на международных конкурсах".
  • "Профессиональный певец, который прославляет Казахстан на многих зарубежных конкурсах".
  • "Все перечисленные вами певцы – они тойские певцы. Никто из них никогда от имени Казахстана не выступал, поэтому претензии необоснованны. Алишер – достойный певец".
  • "Заслуженно! Достойно! За многолетний труд! С самого детства участвовал в различных международных конкурсах, представлял нашу страну, множественные победы, награды, вот и результат! Вот уже несколько лет ты сидишь в ряду с мировыми звездами как жюри и сам участвуешь в отборе молодых талантов. Рад за тебя, дорогой друг".

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 18:39
Али Окапов рассказал о последствиях скандала с орденом "Курмет"

С подобным около 1,5 года назад столкнулся другой казахстанский певец. 26 октября 2023 года стало известно, что Али Окапова наградили орденом "Курмет". Фанаты и коллеги по цеху принялись поздравлять артиста, однако не все радушно восприняли эту новость. После обрушившегося хейта сын Розы Рымбаевой записал видеообращение, в котором заявил, что "принял решение отказаться от всех музыкальных наград", которые он получил за 32 года. Высказываясь по поводу скандала, глава Минкультуры Аида Балаева отметила, что "из-за легендарной мамы многие скептически воспринимают творчество Али Окапова". После певец исчез из соцсетей на некоторое время и вышел на связь с подписчиками 6 ноября.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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