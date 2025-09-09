#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
536.76
630.85
6.45
Мир

Кейт Миддлтон вернула прежний цвет волос

Новая прическа Кейт Миддлтон, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 04:44 Фото: Х/KensingtonRoyal
Принцесса Уэльская Кэтрин решила вернуться к естественному каштановому оттенку волос, сообщает Zakon.kz.

Эксперимент с "брондом" ранее вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Видимо под влиянием комментариев, или в силу привычки, 8 сентября Кейт появилась с прежней прической.

Ее она продемонстрировала на совместном выходе с принцем Уильямом в Саннингдейле. Там супруги посетили мероприятие национальной федерации женских институтов в честь трехлетней годовщины смерти Елизаветы II.

Фото: Х/KensingtonRoyal

Стилисты отметили, что натуральные теплые оттенки больше соответствуют осенним трендам, однако подчеркнули, что критика принцессы была чрезмерной.

"Не могу поверить, насколько злобными и лишенными какой-либо эмпатии являются эти комментарии, большинство из которых, по-видимому, исходят от других женщин", – вступился за Миддлтон в комментариях бывший парикмахер принцессы Дианы Сэм МакНайт.

Принц Гарри попытается воссоединиться со своей семьей в Лондоне 16 сентября на похоронах герцогини Кентской Екатерины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Трамп открестился от действий Израиля в отношении Катара
Мир
03:40, 10 сентября 2025
Трамп открестился от действий Израиля в отношении Катара
В Швеции министр здравоохранения упала в обморок во время пресс-конференции
Мир
01:51, 10 сентября 2025
В Швеции министр здравоохранения упала в обморок во время пресс-конференции
У женщины с артритом нашли сотни золотых частиц в суставе
Мир
20:38, 09 сентября 2025
У женщины с артритом нашли сотни золотых частиц в суставе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: