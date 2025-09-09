Кейт Миддлтон вернула прежний цвет волос

Принцесса Уэльская Кэтрин решила вернуться к естественному каштановому оттенку волос, сообщает Zakon.kz.

Эксперимент с "брондом" ранее вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Видимо под влиянием комментариев, или в силу привычки, 8 сентября Кейт появилась с прежней прической.

Ее она продемонстрировала на совместном выходе с принцем Уильямом в Саннингдейле. Там супруги посетили мероприятие национальной федерации женских институтов в честь трехлетней годовщины смерти Елизаветы II.

Фото: Х/KensingtonRoyal

Стилисты отметили, что натуральные теплые оттенки больше соответствуют осенним трендам, однако подчеркнули, что критика принцессы была чрезмерной.

"Не могу поверить, насколько злобными и лишенными какой-либо эмпатии являются эти комментарии, большинство из которых, по-видимому, исходят от других женщин", – вступился за Миддлтон в комментариях бывший парикмахер принцессы Дианы Сэм МакНайт.

