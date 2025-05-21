Баян Алагузова отметила важный семейный праздник

В семье известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой отметили праздник. Ее младшей дочери Алме исполнилось девять месяцев, сообщает Zakon.kz.

О торжестве Баян рассказала в Instagram-stories. Там она разместила трогательные семейные снимки.

На одной из фотографий ее дочь сидит в золотистом платье и с ободком – единорожкой на голове. Лицо Алмы скрывает смайлик в виде яблока. Руки ребенка перепачканы кремом от праздничного торта.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

На другом фото отец семейства Турсен Алагузов держит на руках сразу двух дочерей – Алму и Алису.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Подписчики поздравили семью с этим событием.

Ранее Баян Алагузова призналась в любви к дочерям на английском.

