Баян Алагузова отметила важный семейный праздник
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
В семье известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой отметили праздник. Ее младшей дочери Алме исполнилось девять месяцев, сообщает Zakon.kz.
О торжестве Баян рассказала в Instagram-stories. Там она разместила трогательные семейные снимки.
На одной из фотографий ее дочь сидит в золотистом платье и с ободком – единорожкой на голове. Лицо Алмы скрывает смайлик в виде яблока. Руки ребенка перепачканы кремом от праздничного торта.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
На другом фото отец семейства Турсен Алагузов держит на руках сразу двух дочерей – Алму и Алису.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Подписчики поздравили семью с этим событием.
Ранее Баян Алагузова призналась в любви к дочерям на английском.
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