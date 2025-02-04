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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова отметила важную семейную дату

как Баян Алагузова отметила важную семейную дату, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 23:36 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с поклонниками кадрами, как семья отметила первое полугодие ее дочери Алисы, сообщает Zakon.kz.

В stories Instagram она опубликовала два ролика. На одном видно, как режут тортик, а на втором супруг медиаперсоны Турсенгали Алагузов пробует десерт на вкус. Судя по видео, кадры сделаны в узком семейном кругу.

"Алисён сегодня полгодика", – подписала видео продюсер.
Фото: скриншот

Баян Алагузова летом 2024 года стала многодетной матерью. 5 августа она сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа 2024 года продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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