Баян Алагузова отметила важную семейную дату

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с поклонниками кадрами, как семья отметила первое полугодие ее дочери Алисы, сообщает Zakon.kz.

В stories Instagram она опубликовала два ролика. На одном видно, как режут тортик, а на втором супруг медиаперсоны Турсенгали Алагузов пробует десерт на вкус. Судя по видео, кадры сделаны в узком семейном кругу.

"Алисён сегодня полгодика", – подписала видео продюсер.

Фото: скриншот

Баян Алагузова летом 2024 года стала многодетной матерью. 5 августа она сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа 2024 года продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.