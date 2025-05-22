64-летний Дэвид Духовны женился на 31-летней продавце магазина

Дэвид Духовны получил мировую известность после роли в культовом сериале "Секретные материалы". Многие думали, что Дэвид Духовны расстался со своей последней возлюбленной Моник Пендлберри, но это оказалось слухами, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, пара была в объективе фотокамер последний раз в 2023 году. После этого случилось затишье, и многие считали, что кумир снова ударился во все тяжкие – ранее актер признавался, что является сексоголиком, что сильно мешало ему в личной жизни.

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Недавно 64-летнего актера и его 31-летнюю возлюбленную снова заметили на прогулке – оба были с кольцами на безымянных пальцах. Это и стало поводом для разговоров о тайной свадьбе.

Отношения Дэвида Духовны и Моник Пендлберри начались в 2017 году. Тогда актер заехал в магазин своего приятеля и познакомился там с будущей избранницей. Постепенно они стали общаться, а потом и встречаться. Пару не смущала даже 33-летняя разница в возрасте.

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