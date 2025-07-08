Женился 28-летний Артур Аскарулы

Популярный алматинский блогер Артур Аскарулы, более известный в Instagram под ником archibaaalt, женился на своей возлюбленной Замире, сообщает Zakon.kz.

Фотографии и видео с регистрации брака счастливые молодожены опубликовали в Instagram сегодня, 8 июля 2025 года.

"Нам сегодня год! Официально муж и жена", – написали Артур и Замира под одной из публикаций.

Также блогер рассказал, взяла ли супруга его фамилию.

"Аскарулы Замира норм звучит же", – пошутил Артур.

Вместе с тем Аскарулы, который долгое время был завидным холостяком, опубликовал архивное фото со свадьбы друзей – блогеров Армана Юсупова и Карины Оксукпаевой. Под ним он написал:

"Всему свое время".

Коллеги по цеху, друзья и фолловеры поздравили Артура и Замиру с этим важным событием и пожелали им счастья:

"Поздравляю".

"Вы – чудесные".

"Будьте счастливы".

"Как же быстро летит время…"

"Какие вы красивые, поздравляю!"

"Какая-то закономерность, заметили? Заядлым холостякам встречаются самые классные жены! Вы – невероятная пара! Счастья вам и много-много детишек! Пусть у вас будет собственная футбольная команда".

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О том, что в скором времени Артур Аскарулы покинет ряд холостяков, стало известно 3 декабря 2024 года. Тогда он сообщил, что его возлюбленная ответила согласием на предложение руки и сердца.

Чуть позднее Артур и Замира поделились, что провели обряд "неке қию".