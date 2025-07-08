Женился 28-летний Артур Аскарулы
Фотографии и видео с регистрации брака счастливые молодожены опубликовали в Instagram сегодня, 8 июля 2025 года.
"Нам сегодня год! Официально муж и жена", – написали Артур и Замира под одной из публикаций.
Также блогер рассказал, взяла ли супруга его фамилию.
"Аскарулы Замира норм звучит же", – пошутил Артур.
Вместе с тем Аскарулы, который долгое время был завидным холостяком, опубликовал архивное фото со свадьбы друзей – блогеров Армана Юсупова и Карины Оксукпаевой. Под ним он написал:
"Всему свое время".
Коллеги по цеху, друзья и фолловеры поздравили Артура и Замиру с этим важным событием и пожелали им счастья:
- "Поздравляю".
- "Вы – чудесные".
- "Будьте счастливы".
- "Как же быстро летит время…"
- "Какие вы красивые, поздравляю!"
- "Какая-то закономерность, заметили? Заядлым холостякам встречаются самые классные жены! Вы – невероятная пара! Счастья вам и много-много детишек! Пусть у вас будет собственная футбольная команда".
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О том, что в скором времени Артур Аскарулы покинет ряд холостяков, стало известно 3 декабря 2024 года. Тогда он сообщил, что его возлюбленная ответила согласием на предложение руки и сердца.
Чуть позднее Артур и Замира поделились, что провели обряд "неке қию".