29-летняя дочь Баян Алагузовой показала годовалых сестренок

29-летняя Айсауле Бакытбек, блогер, дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой, показала всех своих трех сестер, двум из которых еще не исполнился год, сообщает Zakon.kz.

23 июля 2025 года в сторис Instagram она опубликовала фотографии почти годовалых Алисы и Алмы, а также 21-летней Айару. Айсауле с юмором дала понять, что не так часто видится с маленькими сестрами.

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

Летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Сама Баян Алагузова уже давно не прячет лиц маленьких дочек, рожденных суррогатной матерью.