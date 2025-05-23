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Культура и шоу-бизнес

Николь Кидман объяснила свою страсть к парикам

Николь Кидман, прически, волосы, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 19:50 Фото: Instagram/nicolekidman
На днях знаменитая актриса пояснила, почему частенько использует парики, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что постоянная смена причесок связана с перевоплощением в кино. Актрисе важно полностью перевоплотиться в свой персонаж. Кидман напомнила о смене имиджа для второго сезона сериала "Девять совсем незнакомых людей". Об этом кинодива рассказала в программе Sunrise на YouTube.

Также актриса напомнила, что ее героиня Маша Дмитриченко носит платиновый боб с челкой.

"Это было очень важно, потому что Маша должна была перевоплотиться. Ей всегда нужно перевоплощаться. И, как вы знаете, я тоже люблю менять прически", – пояснила кинозвезда.

Ранее 57-летняя австралийская и американская актриса рассказала, почему работала именно с женщинами-режиссерами.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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