Николь Кидман объяснила свою страсть к парикам

На днях знаменитая актриса пояснила, почему частенько использует парики, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что постоянная смена причесок связана с перевоплощением в кино. Актрисе важно полностью перевоплотиться в свой персонаж. Кидман напомнила о смене имиджа для второго сезона сериала "Девять совсем незнакомых людей". Об этом кинодива рассказала в программе Sunrise на YouTube.

Также актриса напомнила, что ее героиня Маша Дмитриченко носит платиновый боб с челкой.

"Это было очень важно, потому что Маша должна была перевоплотиться. Ей всегда нужно перевоплощаться. И, как вы знаете, я тоже люблю менять прически", – пояснила кинозвезда.

Ранее 57-летняя австралийская и американская актриса рассказала, почему работала именно с женщинами-режиссерами.