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Культура и шоу-бизнес

Названы победители Венецианского кинофестиваля

&quot;Золотой лев&quot; Венецианского кинофестиваля, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 10:57 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
Главный приз Венецианского кинофестиваля – "Золотой лев" – получила картина египетско-датского режиссера Мэй эль-Тухи "Неизвестная женщина", сообщает Zakon.kz.

Фильм рассказывает о молодой горничной в послевоенной Дании, которая пытается скрыть отношения с немецким солдатом во время нацистской оккупации.

Эль-Тухи стала восьмой женщиной-режиссером в истории фестиваля, удостоенной "Золотого льва". Исполнившая главную роль Матильда Арсель также получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль. Жюри сделало исключение из практики не вручать одному фильму несколько наград, поскольку решение по Арсель было единогласным, пишет The Guardian.

Гран-при жюри достался южнокорейскому режиссеру Ли Чан-дону за фильм "Возможная любовь" о несчастливой супружеской паре, которая знакомится с режиссером-документалистом и ее состоятельным мужем.

Специальный приз жюри получил документальный фильм Юваля Абрахама и Рахель Шор "NAZA" о действиях израильской армии в Газе и применении искусственного интеллекта при выборе целей для авиаударов. В основу картины легли анонимные свидетельства 24 израильских военнослужащих. После премьеры армия Израиля категорически отвергла содержащиеся в фильме утверждения.

"Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил российский режиссер Илья Хржановский за фильм "ДАУ" о физике и нобелевском лауреате Льве Ландау. Участие картины в фестивале вызвало критику со стороны Украины.

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил Джон Малкович за роль бывшего сотрудника ЦРУ в фильме Мартина Макдонаха "Девять диких лошадей".

Ранее Zakon.kz разобрал, в каком порядке смотреть фильмы Marvel.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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