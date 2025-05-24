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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген отпраздновал 31-летие: Астана засияла в его честь

Димаш Кудайберген, день рождения, поздравление, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 01:10 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец с мировым именем Димаш Кудайберген 24 мая отметил 31-й день рождения, сообщает Zakon.kz.

В честь этой даты в центре Астаны появилось яркое видеопоздравление.

По инициативе телеканала Jibek Joly, на крупнейшем медиаэкране столицы – на фасаде здания национальной компании "Қазақстан Темір Жолы" – запустили специальный ролик с поздравлением для Димаша.

Димаш Кудайберген родился 24 мая 1994 года в Актобе. Обладатель уникального вокального диапазона  приобрел международную популярность благодаря участию в китайском шоу I Am a Singer и с тех пор выступает на крупнейших сценах мира, собирая многотысячные залы.

А ранее популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас нежно обратился к своей дочери Алуа и растрогал фанатов. 

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Айсулу Омарова
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