Димаш Кудайберген отпраздновал 31-летие: Астана засияла в его честь

Казахстанский певец с мировым именем Димаш Кудайберген 24 мая отметил 31-й день рождения, сообщает Zakon.kz.

В честь этой даты в центре Астаны появилось яркое видеопоздравление.

По инициативе телеканала Jibek Joly, на крупнейшем медиаэкране столицы – на фасаде здания национальной компании "Қазақстан Темір Жолы" – запустили специальный ролик с поздравлением для Димаша.

Димаш Кудайберген родился 24 мая 1994 года в Актобе. Обладатель уникального вокального диапазона приобрел международную популярность благодаря участию в китайском шоу I Am a Singer и с тех пор выступает на крупнейших сценах мира, собирая многотысячные залы.

А ранее популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас нежно обратился к своей дочери Алуа и растрогал фанатов.

