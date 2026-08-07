Звезда сериала "Великолепный век" встретится с поклонниками в Казахстане

В Алматы исполнитель роли султана Сулеймана культового турецкого сериала "Великолепный век" Халит Эргенч встретится со своими поклонниками, сообщает Zakon.kz.

Сам актер уже записал видеообращение к казахстанским зрителям, пригласив их на встречу.⠀

"Привет, Казахстан! 14 сентября в 19:00 встретимся во Дворце Республики в Алматы. С нетерпением жду нашей встречи. До скорого!" – сказал Халит Эргенч.

Видео опубликовано в официальном фан-аккаунте, посвященном его приезду в Казахстан.

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