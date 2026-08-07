#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
Культура и шоу-бизнес

Звезда сериала "Великолепный век" встретится с поклонниками в Казахстане

Султан Сулейман из Великолепного века приедет в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 08:12 Фото: Instagram/halitergencresmi
В Алматы исполнитель роли султана Сулеймана культового турецкого сериала "Великолепный век" Халит Эргенч встретится со своими поклонниками, сообщает Zakon.kz.

Сам актер уже записал видеообращение к казахстанским зрителям, пригласив их на встречу.⠀

"Привет, Казахстан! 14 сентября в 19:00 встретимся во Дворце Республики в Алматы. С нетерпением жду нашей встречи. До скорого!" – сказал Халит Эргенч.

Видео опубликовано в официальном фан-аккаунте, посвященном его приезду в Казахстан.

Султан Сулейман из Великолепного века приедет в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 08:12

Фото: Instagram/halitergenc.kazakhstan

Выпустивший недавно песню на турецком языке казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген стал частью необычного проекта в Аргентине.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
композитор Игорь Крутой, певец Димаш Кудайберген
13:31, Сегодня
Димаш Кудайберген неожиданно оценил новую песню Игоря Крутого: что ответил маэстро
Турция, актеры
11:26, 25 мая 2025
В Турции вынесли приговор актеру, сыгравшему султана Сулеймана в "Великолепном веке"
Великолепный век
04:54, 16 марта 2026
Хюррем из "Великолепного века" рассказала о жизни после сериала
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Награждение
17:19, Сегодня
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Владимир Чебурин
17:16, Сегодня
"Атырау" официально объявил об отставке главного тренера Владимира Чебурина
ХК &quot;Снежные Барсы&quot;
16:51, Сегодня
"Снежные Барсы" потерпели поражение в заключительном матче на турнире в Омске
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
16:49, Сегодня
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: