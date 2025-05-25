Алла Пугачёва обратилась к Кристине Орбакайте, которой исполнилось 54 года

Примадонна Алла Пугачёва обратилась к своей старшей дочери Кристине Орбакайте, которая 25 мая празднует свой день рождения, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она поздравила ее с днем рождения.

"Какое счастье, что ты есть у меня. С днем рождения", – написала Пугачева под постом.

Сама Кристина Орбакайте сегодня сообщила фанатам радостную новость.

"Дорогие друзья! Сегодня, в свой праздник я хочу подарить вам свой новый альбом "Я танцую на Солнце". Это песни моей души и любви к вам. Альбом доступен на всех цифровых платформах, ссылка в профиле! С нежностью, ваша Кристина", – написала она под постом.

А ранее стало известно, что 13-летняя дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория в соцсетях ответила критикам, заявив, что у нее было счастливое детство в отличие от детей Аллы Пугачёвой.