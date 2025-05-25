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Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачёва обратилась к Кристине Орбакайте, которой исполнилось 54 года

Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, день рождения , фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 18:17 Фото: Instagram/orbakaite_k
Примадонна Алла Пугачёва обратилась к своей старшей дочери Кристине Орбакайте, которая 25 мая празднует свой день рождения, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она поздравила ее с днем рождения. 

"Какое счастье, что ты есть у меня. С днем рождения", – написала Пугачева под постом. 

Сама Кристина Орбакайте сегодня сообщила фанатам радостную новость. 

"Дорогие друзья! Сегодня, в свой праздник я хочу подарить вам свой новый альбом "Я танцую на Солнце". Это песни моей души и любви к вам. Альбом доступен на всех цифровых платформах, ссылка в профиле! С нежностью, ваша Кристина", – написала она под постом.

А ранее стало известно, что 13-летняя дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория в соцсетях ответила критикам, заявив, что у нее было счастливое детство в отличие от детей Аллы Пугачёвой. 

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Айсулу Омарова
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