Алла Пугачёва обратилась к Кристине Орбакайте, которой исполнилось 54 года
Фото: Instagram/orbakaite_k
Примадонна Алла Пугачёва обратилась к своей старшей дочери Кристине Орбакайте, которая 25 мая празднует свой день рождения, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram она поздравила ее с днем рождения.
"Какое счастье, что ты есть у меня. С днем рождения", – написала Пугачева под постом.
Сама Кристина Орбакайте сегодня сообщила фанатам радостную новость.
"Дорогие друзья! Сегодня, в свой праздник я хочу подарить вам свой новый альбом "Я танцую на Солнце". Это песни моей души и любви к вам. Альбом доступен на всех цифровых платформах, ссылка в профиле! С нежностью, ваша Кристина", – написала она под постом.
А ранее стало известно, что 13-летняя дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория в соцсетях ответила критикам, заявив, что у нее было счастливое детство в отличие от детей Аллы Пугачёвой.
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