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Культура и шоу-бизнес

Алматинцам с ним повезло: Арман Давлетяров высказался о новом акиме Алматы

Арман Давлетяров, Дархан Сатыбалды, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 20:10 Фото: wikimedia
Российско-казахстанский медиаменеджер, бизнесмен Арман Давлетяров на своей странице в Instagram опубликовал отрывок интервью с недавно назначенным на пост акима Алматы Дарханом Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

На видео Давлетяров берет интверью на казахском языке.

"Дархан Сатыбалды назначен новым акимом Алматы. Недавно я пересмотрел фрагмент нашего интервью – тот момент, где он говорил о своей маме. Просто, искренне, с глубокой благодарностью. Такие слова многое говорят о человеке. Корни, семья, уважение к старшим, к своей стране и к людям – все это в нем чувствуется. Пусть эти простые вещи помогают и в больших делах. Верю, что с таким акимом Алматы в надежных руках. Алматинцам с ним повезло", – написал медиаменеджер.

А ранее сообщалось, что казахстанский певец с мировым именем Димаш Кудайберген 24 мая отметил 31-й день рождения. 

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Айсулу Омарова
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