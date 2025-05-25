Алматинцам с ним повезло: Арман Давлетяров высказался о новом акиме Алматы

Фото: wikimedia

Российско-казахстанский медиаменеджер, бизнесмен Арман Давлетяров на своей странице в Instagram опубликовал отрывок интервью с недавно назначенным на пост акима Алматы Дарханом Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

На видео Давлетяров берет интверью на казахском языке. "Дархан Сатыбалды назначен новым акимом Алматы. Недавно я пересмотрел фрагмент нашего интервью – тот момент, где он говорил о своей маме. Просто, искренне, с глубокой благодарностью. Такие слова многое говорят о человеке. Корни, семья, уважение к старшим, к своей стране и к людям – все это в нем чувствуется. Пусть эти простые вещи помогают и в больших делах. Верю, что с таким акимом Алматы в надежных руках. Алматинцам с ним повезло", – написал медиаменеджер. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arman Davletyarov (@arman_dav) А ранее сообщалось, что казахстанский певец с мировым именем Димаш Кудайберген 24 мая отметил 31-й день рождения.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: