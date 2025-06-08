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Культура и шоу-бизнес

Киркоров шокировал поклонников появлением на красной дорожке после госпитализации

Артист, певец, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 07:21 Фото: Instagram/fkirkorov
Пропустивший выступление в Кремле из-за восстановления здоровья после ожога российский певец Филипп Киркоров приехал на Премию МУЗ-ТВ 2025 ЛЕГЕНДА, сообщает Zakon.kz.

58-летний артист появился на красной дорожке в сопровождении исполнительницы главной роли в его клипе "Черная пантера" Виктории Шеляговой.

Она держала артиста под руку и служила ему опорой. Отвечая на вопросы ведущей церемонии Леры Кудрявцевой, Филипп с трудом добрался до концертной площадки.

Уже на сцене он рассказал о своем самочувствии и о том, как сильно испугался, когда во время шоу на нем загорелась одежда. Также Филипп заявил, что сильно соскучился по зрителям и выступлениям. Артист поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье. К слову, он удостоился победы в одной из номинаций. 

Ранее король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал первый после длительного перерыва пост в соцсетях.

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Аксинья Титова
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