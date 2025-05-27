Сколько будут стоить билеты на концерт Дженнифер Лопес в Алматы
Согласно официальной информации, билеты будут стоить от 40 000 до 180 000 тенге в зависимости от выбранного сектора:
- VIP standing (зеленая зона перед сценой) – 180 000 тенге;
- FAN ZONE (оранжевая зона у сцены) – 120 000 тенге;
- DANCE FLOOR (розовая зона за фан-зоной) – 90 000 тенге.
Стационарные места в зале разбиты по ценовым категориям:
- 160 000 тенге – секторы 2, 3, 4, 5, 36 (напротив сцены);
- 120 000 тенге – секторы 6, 7, 11, 12, 13, 34, 35;
- 100 000 тенге – секторы 32, 33, 46, 47;
- 90 000 тенге – секторы 14, 44, 45;
- 80 000 тенге – секторы 8, 9, 30, 31;
- 60 000 тенге – секторы 15, 16, 19, 20, 40, 41, 42, 43;
- 40 000 тенге – секторы 18–28 (боковые и дальние ряды).
Организаторы напоминают, что ко всем ценам добавляется 10% сервисного сбора.
Также рекомендуется заранее определиться с сектором, чтобы в момент старта продаж быстрее оформить покупку и успеть занять лучшие места.
Ранее сообщалось, что анонсы концертов мировой звезды Дженнифер Лопес в Астане и Алматы наделали много шума. Если по дате и месту проведения музыкального вечера в столице вопросов не было, то во втором случае оказалось, что организаторы не согласовали выступление с ФК "Кайрат".
Матчи Премьер-лиги чемпионата РК совпали с датой концерта актрисы на Центральном стадионе.
Уже сегодня, 27 мая 2025 года, организаторы совместно с руководством футбольного клуба и дирекцией спортивных сооружений города достигли соглашения по вопросу проведения концерта Лопес, запланированного на 10 августа.