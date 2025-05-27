Сколько будут стоить билеты на концерт Дженнифер Лопес в Алматы

Алматы готовится принять одну из самых ожидаемых музыкальных звезд – Дженнифер Лопес даст концерт, и организаторы уже опубликовали схему зала с ценовыми категориями, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной информации, билеты будут стоить от 40 000 до 180 000 тенге в зависимости от выбранного сектора:

VIP standing (зеленая зона перед сценой) – 180 000 тенге;

FAN ZONE (оранжевая зона у сцены) – 120 000 тенге;

DANCE FLOOR (розовая зона за фан-зоной) – 90 000 тенге.

Стационарные места в зале разбиты по ценовым категориям:

160 000 тенге – секторы 2, 3, 4, 5, 36 (напротив сцены);

120 000 тенге – секторы 6, 7, 11, 12, 13, 34, 35;

100 000 тенге – секторы 32, 33, 46, 47;

90 000 тенге – секторы 14, 44, 45;

80 000 тенге – секторы 8, 9, 30, 31;

60 000 тенге – секторы 15, 16, 19, 20, 40, 41, 42, 43;

40 000 тенге – секторы 18–28 (боковые и дальние ряды).

Организаторы напоминают, что ко всем ценам добавляется 10% сервисного сбора.

Также рекомендуется заранее определиться с сектором, чтобы в момент старта продаж быстрее оформить покупку и успеть занять лучшие места.

Ранее сообщалось, что анонсы концертов мировой звезды Дженнифер Лопес в Астане и Алматы наделали много шума. Если по дате и месту проведения музыкального вечера в столице вопросов не было, то во втором случае оказалось, что организаторы не согласовали выступление с ФК "Кайрат".



Матчи Премьер-лиги чемпионата РК совпали с датой концерта актрисы на Центральном стадионе.

Уже сегодня, 27 мая 2025 года, организаторы совместно с руководством футбольного клуба и дирекцией спортивных сооружений города достигли соглашения по вопросу проведения концерта Лопес, запланированного на 10 августа.