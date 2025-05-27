#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
511.04
581.72
6.41
Культура и шоу-бизнес

По концерту Дженнифер Лопес в Алматы принято окончательное решение

Дженнифер Лопес, концерт, Алматы, стадион, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 17:49 Фото: Instagram/jlo
Анонсы концертов мировой звезды Дженнифер Лопес в Астане и Алматы наделали много шума. Если по дате и месту проведения музыкального вечера в столице вопросов не было, то во втором случае оказалось, что организаторы не согласовали выступление с ФК "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Матчи Премьер-лиги чемпионата РК совпали с датой концерта актрисы на Центральном стадионе.

Уже сегодня, 27 мая 2025 года, организаторы совместно с руководством футбольного клуба и дирекцией спортивных сооружений города достигли соглашения по вопросу проведения концерта Лопес, запланированного на 10 августа.

"С учетом высокой заинтересованности зрителей и международного значения мероприятия, стороны приняли решение о переносе матча Казахстанской Премьер-лиги "Кайрат" – "Женис" на 21 сентября 2025 года. Это позволит обеспечить проведение концерта Дженнифер Лопес в ранее анонсированные сроки и сохранить комфортные условия как для футбольной, так и для культурной аудитории", – говорится в официальном заявлении.

При этом, как сказано в продолжении, еврокубковые матчи футбольного клуба "Кайрат", назначенные на 7 и 12 августа, остаются без изменений и будут проведены в соответствии с ранее объявленным графиком.

Билеты на концерт Лопес в Алматы поступят в продажу 28 мая.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 17:49
"Вы нормальные?": как концерты Дженнифер Лопес в Казахстане превратились в челлендж

Примечательно, что первая новость о приезде мировой звезды вызвала сильный ажиотаж, и в итоге желающие попасть на этот концерт "уронили" сайт продажи билетов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Киркоров пропустил концерт в Кремле из-за болезни: Успенская назвала это знаком
Культура и шоу-бизнес
16:30, Сегодня
Киркоров пропустил концерт в Кремле из-за болезни: Успенская назвала это знаком
Зарина Алтынбаева покорила Димаша Кудайбергена и его поклонников
Культура и шоу-бизнес
14:59, Сегодня
Зарина Алтынбаева покорила Димаша Кудайбергена и его поклонников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: