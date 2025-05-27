По концерту Дженнифер Лопес в Алматы принято окончательное решение

Анонсы концертов мировой звезды Дженнифер Лопес в Астане и Алматы наделали много шума. Если по дате и месту проведения музыкального вечера в столице вопросов не было, то во втором случае оказалось, что организаторы не согласовали выступление с ФК "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Матчи Премьер-лиги чемпионата РК совпали с датой концерта актрисы на Центральном стадионе.

Уже сегодня, 27 мая 2025 года, организаторы совместно с руководством футбольного клуба и дирекцией спортивных сооружений города достигли соглашения по вопросу проведения концерта Лопес, запланированного на 10 августа.

"С учетом высокой заинтересованности зрителей и международного значения мероприятия, стороны приняли решение о переносе матча Казахстанской Премьер-лиги "Кайрат" – "Женис" на 21 сентября 2025 года. Это позволит обеспечить проведение концерта Дженнифер Лопес в ранее анонсированные сроки и сохранить комфортные условия как для футбольной, так и для культурной аудитории", – говорится в официальном заявлении.

При этом, как сказано в продолжении, еврокубковые матчи футбольного клуба "Кайрат", назначенные на 7 и 12 августа, остаются без изменений и будут проведены в соответствии с ранее объявленным графиком.

Билеты на концерт Лопес в Алматы поступят в продажу 28 мая.

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Примечательно, что первая новость о приезде мировой звезды вызвала сильный ажиотаж, и в итоге желающие попасть на этот концерт "уронили" сайт продажи билетов.