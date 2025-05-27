Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном собрала тысячи сердец под одной крышей – фоторепортаж

26 мая 2025 года развернулась настоящая музыкальная сказка: фан-встреча Димаша Кудайбергена D&Dears собрала около 8 тысяч поклонников более чем из 40 стран. Повод более чем значимый – премьера долгожданного концертного фильма "Stranger" в кинотеатрах. Подробнее в материале Zakon.kz.

Это было не просто мероприятие, а настоящее торжество музыки, чувств и вдохновения. С первых ударов барабана, под которые эффектно появился на сцене сам Димаш, стало ясно: вечер обещает быть незабываемым. Аплодисменты, крики восторга и горящие глаза зрителей сделали атмосферу по-настоящему электризующей.

Фото: Zakon.kz

Фанаты из более 40 стран проявляли свою любовь по-разному, но больше всех выделилась фанатка из Бельгии. Она набила на руках множество тату.

"Я уже три года преданная фанатка Димаша. Его голос, его искусство глубоко тронули меня и навсегда изменили мое восприятие музыки. В прошлом году моя мечта сбылась, я побывала на его концерте в Астане. Эти эмоции невозможно передать словами. Я так вдохновилась, что даже сделала татуировки в честь Димаша, они теперь со мной навсегда как символ любви и силы, которую он мне дал. Благодаря Димашу я открыла для себя Казахстан: вашу музыку, язык, традиции. Я действительно полюбила вашу культуру". Венди, фанатка из Бельгии

Фото: Zakon.kz

Ведущие вечера Ильяс Ибраимов и Айгерим Узембаева поздравили Димаша с недавним днем рождения, а трогательным сюрпризом для фанатов стал звонок легендарной Бибигуль Тулегеновой, которая дала бата.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Зрители стали свидетелями не только музыкального чуда, но и яркого финала челленджа #TauIshindeChallenge, запущенного в честь одноименного клипа. Победителями стали директор столичной школы Акмоншак Нуртаза и жительница Чили Андреа – их наградили Golden tickets на концерты в Европе.

Фото: Zakon.kz

"Я влюблена в творчество Димаша с 2019 года, с тех пор не пропустила ни одного его концерта в Казахстане. Я по-настоящему больна его музыкой. А еще очень полюбила Казахстан, особенно Алматы, этот город теперь для меня как второй дом", – призналась Галина, фанатка из России.

Фото: Zakon.kz

Одним из трогательных моментов вечера стало появление на сцене 14-летнего дзюдоиста из Атырау Исы Бекболата. Юный талант покорил сердца тысяч людей после того, как в Сети вирусно разошлось видео, где он с душой исполнил песню "Балқадиша" прямо в спортивном зале. Его искренность и неподдельная любовь к музыке не оставили равнодушными ни зрителей, ни самого Димаша.

Фото: Zakon.kz

На сцене в этот вечер звучали не только песни самого Димаша, но и искренние трибьюты от звезд казахстанской эстрады: Сакена Майгазиева, Зарины Алтынбаевой, Дастана Оразбекова, Амре, Садраддина, Акботы-Нур, КешYou, Ернара Амандыка, вишенкой на торте стали выступления Светланы Айтбаевой и Мансура Кудайбергена. Каждый из них добавил частичку своей души в этот праздник.

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Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Их выступления сопровождал шоу-балет DQ, придавая номерам зрелищность и драйв. Особую эмоциональную точку поставило совместное исполнение трека "Лебеди", вызвавшее мурашки у зала и слезы умиления у самых стойких фанатов.

Фото: Zakon.kz

"Я уже и не считаю, на скольких концертах Димаша побывала, кажется, их было восемь, а может, и больше. Я езжу за ним по городам и странам: все началось в Санкт-Петербурге, а дальше были Стамбул, Будапешт, Анталья, Гонконг, Дюссельдорф. Каждый концерт как новая глава, всегда уникальный, неповторимый. Сам Димаш несравненный. Для меня он как Элвис Пресли. Он вдохновляет, мотивирует, помогает мечтать и даже путешествовать. Визу получить проще, когда на руках есть билеты на его концерт. Сразу видно, что я с целью пришла в визовый центр". Сауле, фанатка из Алматы

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Во время сессии "вопрос-ответ" поклонники со всего мира смогли задать кумиру вопросы, ответы на которые давно хотели узнать.

А сам Димаш порадовал сенсационной новостью: уже в октябре 2025 года он даст сольный концерт в легендарном Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Финалом вечера стали любимые хиты, исполненные Димашем с неизменной харизмой и вокальной мощью, которая не знает границ.

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Фото: Zakon.kz

"Я слушаю музыку Димаша уже шесть лет. Его голос меня покорил. Он проникает в самое сердце, трогает душу и остается там навсегда. Я уже в четвертый раз приезжаю в Казахстан и каждый раз влюбляюсь в эту страну все больше. Димаш меня восхищает: его воспитанность, скромность, уважение к своей культуре и к людям. Я снова здесь, чтобы почувствовать ту самую неповторимую энергетику, которая царит на его концертах. Спасибо ему за музыку, за сердце и за то, что объединяет людей со всего мира". Джули, фанатка из США

Фото: Zakon.kz

D&Dears стала не просто встречей артиста с поклонниками – это было культурное событие, объединившее людей разных стран, возрастов и языков в едином чувстве: любви к настоящей музыке.

Фото: Zakon.kz

В этот вечер Казахстан снова доказал, что умеет дарить миру события мирового уровня – искренние, душевные и по-настоящему масштабные.