Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо спродюсируют новый боевик

Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо стали исполнительными продюсерами нового боевика "Карфаген должен быть разрушен", сообщает Zakon.kz.

По информации Livemint, его постановкой займется сценарист "Одиннадцати друзей Оушена" Тед Гриффин.

Сюжет повествует о загадочном незнакомце, оказавшемся в индустриальном городе на закате былой славы. Здесь правит преступный мир. Герой, полагаясь на ум и силу, пытается уничтожить коррумпированную систему власти, поразившую город.

Производством фильма займутся студии Sikelia Productions, Appian Way Productions, Verdi Productions и Ketchup Entertainment. Финансирование обеспечивают Verdi Productions и Ketchup Entertainment, а сами съемки начнутся в октябре в Род-Айленде (США).

Кастинг уже начался.

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