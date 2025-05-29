"Надо бы слова выучить": казахстанец купил билет на Дженнифер Лопес, но сам стал звездой

Виртуоз-домбрист Алексей Лодочников из Астаны стал одним из счастливых обладателей билета на концерт американской звезды Дженнифер Лопес. Долгожданное выступление пройдет лишь 10 августа на Центральном стадионе в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Блогер разместил юмористическое видео сегодня, 29 мая 2025 года. Лодочников показал кадры репетиции к зрелищному выступлению. Впрочем, времени у него еще предостаточно.

"Репетируем! Надо бы на танцы записаться", – говорится в описании к ролику.

В самом начале Лодочников отмечает, что уже находится в предвкушении. Он начинает подтанцовывать, но плохо знает текст композиций.

"Вообще, надо бы слова выучить!" – смеется казахстанец.

Комментаторы шутливо отметили, что выберут и пойдут на его концерт.

Можно я лучше на ваш концерт приду?

Классно поете.

Мальчик, ты готов.

Вы так круто двигаетесь.

Вы уже должны свои концерты давать!

Срочно на подтанцовку к Лопес!

Леша, ты прелесть.

Надо выучить у вас движения.

С такими танцами все будут аплодировать не Лопес, а вам.

Бесплатный концерт посмотрела. Можно не ехать.

Обожаю ваш юмор, – отмечают пользователи после просмотра.

Анонсы концертов Лопес в Астане и Алматы наделали много шума. Если по дате и месту проведения музыкального вечера в столице вопросов не было, то во втором случае оказалось, что организаторы не согласовали выступление с ФК "Кайрат". Тогда матчи Премьер-лиги чемпионата РК совпали с датой концерта актрисы на Центральном стадионе.

Но 27 мая 2025 года организаторы совместно с руководством футбольного клуба и дирекцией спортивных сооружений города достигли соглашения по вопросу проведения концерта.