"Надо бы слова выучить": казахстанец купил билет на Дженнифер Лопес, но сам стал звездой
Блогер разместил юмористическое видео сегодня, 29 мая 2025 года. Лодочников показал кадры репетиции к зрелищному выступлению. Впрочем, времени у него еще предостаточно.
"Репетируем! Надо бы на танцы записаться", – говорится в описании к ролику.
В самом начале Лодочников отмечает, что уже находится в предвкушении. Он начинает подтанцовывать, но плохо знает текст композиций.
"Вообще, надо бы слова выучить!" – смеется казахстанец.
Комментаторы шутливо отметили, что выберут и пойдут на его концерт.
- Можно я лучше на ваш концерт приду?
- Классно поете.
- Мальчик, ты готов.
- Вы так круто двигаетесь.
- Вы уже должны свои концерты давать!
- Срочно на подтанцовку к Лопес!
- Леша, ты прелесть.
- Надо выучить у вас движения.
- С такими танцами все будут аплодировать не Лопес, а вам.
- Бесплатный концерт посмотрела. Можно не ехать.
- Обожаю ваш юмор, – отмечают пользователи после просмотра.
Анонсы концертов Лопес в Астане и Алматы наделали много шума. Если по дате и месту проведения музыкального вечера в столице вопросов не было, то во втором случае оказалось, что организаторы не согласовали выступление с ФК "Кайрат". Тогда матчи Премьер-лиги чемпионата РК совпали с датой концерта актрисы на Центральном стадионе.
Но 27 мая 2025 года организаторы совместно с руководством футбольного клуба и дирекцией спортивных сооружений города достигли соглашения по вопросу проведения концерта.