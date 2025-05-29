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Культура и шоу-бизнес

"Надо бы слова выучить": казахстанец купил билет на Дженнифер Лопес, но сам стал звездой

концерт, репетиция, Алматы, Лопес, Лодочников, блогер, танцы, тексты песен, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 12:46 Фото: pxhere
Виртуоз-домбрист Алексей Лодочников из Астаны стал одним из счастливых обладателей билета на концерт американской звезды Дженнифер Лопес. Долгожданное выступление пройдет лишь 10 августа на Центральном стадионе в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Блогер разместил юмористическое видео сегодня, 29 мая 2025 года. Лодочников показал кадры репетиции к зрелищному выступлению. Впрочем, времени у него еще предостаточно.

"Репетируем! Надо бы на танцы записаться", – говорится в описании к ролику.

В самом начале Лодочников отмечает, что уже находится в предвкушении. Он начинает подтанцовывать, но плохо знает текст композиций.

"Вообще, надо бы слова выучить!" – смеется казахстанец.

Комментаторы шутливо отметили, что выберут и пойдут на его концерт.

  • Можно я лучше на ваш концерт приду?
  • Классно поете.
  • Мальчик, ты готов.
  • Вы так круто двигаетесь.
  • Вы уже должны свои концерты давать!
  • Срочно на подтанцовку к Лопес!
  • Леша, ты прелесть.
  • Надо выучить у вас движения.
  • С такими танцами все будут аплодировать не Лопес, а вам.
  • Бесплатный концерт посмотрела. Можно не ехать.
  • Обожаю ваш юмор, – отмечают пользователи после просмотра.

Анонсы концертов Лопес в Астане и Алматы наделали много шума. Если по дате и месту проведения музыкального вечера в столице вопросов не было, то во втором случае оказалось, что организаторы не согласовали выступление с ФК "Кайрат". Тогда матчи Премьер-лиги чемпионата РК совпали с датой концерта актрисы на Центральном стадионе.

Но 27 мая 2025 года организаторы совместно с руководством футбольного клуба и дирекцией спортивных сооружений города достигли соглашения по вопросу проведения концерта.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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