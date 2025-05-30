Экс-супруга Андрея Аршавина показала их подросшего сына

Накануне, 29 мая 2025 года, российская телеведущая Юлия Барановская опубликовала в своем Instagram редкие кадры с младшим сыном Арсением, сообщает Zakon.kz.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина оставила под ними трогательную запись: "Моя любовь".

Барановская под фото с 12-летним наследником также добавила:

"Выкладываю быстро, вдруг заставит удалить"

Некоторые фолловеры 44-летней Юлии отметили, что и у них такая же история с выкладыванием снимков с сыновьями. Другие не определились, на кого больше похож Арсений. Большинство подписчиков выразили свое восхищение Барановской:

"Папа вылитый".

"Как похож на маму".

"Тоже так у нас с сыном".

"Юлечка, восхищаюсь вами!"

"Но сыночек такой сладенький, Юля, целуй, целуй его".

"Какая же вы сильная женщина, я вами просто восхищаюсь!"

"Вы мать и года, и тысячелетия! Дети красивые и талантливые".

"Юль, как вы вообще справляетесь с бытом? С детьми? Просто передачи выходят каждый день".

"У Юли прекрасные дети, мне очень нравятся. Юля, как мама, состоялась, на мой взгляд, на 1000%".

"Этого красавца обнять, любить, целовать бесконечно можно еще. Когда они взрослее становятся, уже не дают обнять, целовать. Счастья вам".

Отметим, что Аршавин и Барановская прожили 9 лет в гражданском браке. В конце 2012 года они расстались. У них трое детей: Артем (2005), Яна (2008) и Арсений (2012).

В феврале 2025 года Юлия Барановская рассказала, что исполнила свою давнюю мечту. Какую именно, можете узнать по ссылке.