Экс-супруга Андрея Аршавина показала их подросшего сына
Фото: Instagram/baranovskaya_tv
Накануне, 29 мая 2025 года, российская телеведущая Юлия Барановская опубликовала в своем Instagram редкие кадры с младшим сыном Арсением, сообщает Zakon.kz.
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина оставила под ними трогательную запись: "Моя любовь".
Барановская под фото с 12-летним наследником также добавила:
"Выкладываю быстро, вдруг заставит удалить"
Некоторые фолловеры 44-летней Юлии отметили, что и у них такая же история с выкладыванием снимков с сыновьями. Другие не определились, на кого больше похож Арсений. Большинство подписчиков выразили свое восхищение Барановской:
- "Папа вылитый".
- "Как похож на маму".
- "Тоже так у нас с сыном".
- "Юлечка, восхищаюсь вами!"
- "Но сыночек такой сладенький, Юля, целуй, целуй его".
- "Какая же вы сильная женщина, я вами просто восхищаюсь!"
- "Вы мать и года, и тысячелетия! Дети красивые и талантливые".
- "Юль, как вы вообще справляетесь с бытом? С детьми? Просто передачи выходят каждый день".
- "У Юли прекрасные дети, мне очень нравятся. Юля, как мама, состоялась, на мой взгляд, на 1000%".
- "Этого красавца обнять, любить, целовать бесконечно можно еще. Когда они взрослее становятся, уже не дают обнять, целовать. Счастья вам".
Отметим, что Аршавин и Барановская прожили 9 лет в гражданском браке. В конце 2012 года они расстались. У них трое детей: Артем (2005), Яна (2008) и Арсений (2012).
В феврале 2025 года Юлия Барановская рассказала, что исполнила свою давнюю мечту. Какую именно, можете узнать по ссылке.
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